„Daisy Jones & The Six“: Neue Serie ab heute bei Prime Video

Die Amazon-Originalserie „Daisy Jones & The Six“ startet heute bei Prime Video. Die erste Staffel hält einige Überraschungen bereit.

Amazon Prime Video hat bekannt gegeben, dass „Daisy Jones & The Six“ ab dem 3. März exklusiv weltweit verfügbar sein wird. Die Musica-Drama-Serie ist eine Originalproduktion der Amazon Studios. Zwischen dem 3. März und dem 24. März sollen die zehn Episoden der ersten Staffel in wöchentlichen Abständen erscheinen.

„Daisy Jones & The Six“ handelt von einer fiktiven Rockband der 1970er

Basierend auf dem Bestseller-Roman von Taylor Jenkins Reid zeigt „Daisy Jones & The Six“ den Aufstieg sowie jähen Fall einer fiktiven berühmten Rockband. Mit den beiden charismatischen Leadsängern Daisy Jones (Riley Keough) und Billy Dunne (Sam Claflin) an der Spitze war die Band 1977 aus der Bedeutungslosigkeit zu Weltruhm aufgestiegen. Doch nach einer ausverkauften Show im Chicagoer Soldier Field löste sich die Combo auf. Jahrzehnte später sind die Bandmitglieder nun endlich bereit, die Wahrheit zu erzählen.

©Amazon Studios – Die Amazon-Originalserie „Daisy Jones & The Six“ erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall einer fiktiven Rockband der 1970er Jahre

Für „Daisy Jones & The Six“ fungiert u.a. US-Schauspielerin Reese Witherspoon als ausführende Produzentin. Die Geschichte wird im Stil einer Dokumentation erzählt und zeigt so zum Beispiel verschiedene Interviewaufnahmen der Band-Mitglieder.

Zur Serie erscheint auch ein Musik-Album

Zeitglich zum Serienstart von „Daisy Jones & The Six“ erscheint am 3. März auch ein dazugehöriges Rock-Album namens „Aurora“ bei Atlantic Records. Die elf Songtitel wurden speziell für die Serie produziert und von einem Konglomerat aus profesionellen Musikern eingespielt. Bereits am 25. Januar wurde die erste Single „Regret Me“ veröffentlicht. Die zweite Single-Auskopplung „Look At Us“ folgte am 15. Februar.

Laut imdb.com sollen am 3. März die ersten drei Episoden von „Daisy Jones & The Six“ auf Prime Video erscheinen. Am 10. März folgen dann die Episoden 4 bis 6. Am 17. März werden Folge 7 und 8 veröffentlicht und die letzten beiden Episoden dann am 24. März.

