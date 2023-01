Starttermin für „The Consultant“ mit Christoph Waltz steht fest

Anzeige

Prime Video kündigt den Start der neuen Thriller-Serie „The Consultant“ mit Christoph Waltz in der Hauptrolle an. Ende Februar ist es soweit.

Alle acht Episoden von „The Consultant“ starten am 24. Feburar exklusiv und weltweit bei Prime Video. Ein Trailer wurde ebenfalls bereits veröffentlicht. Die Hauptrolle übernimmt Christoph Waltz, der bereits zweimal mit dem Oscar für den besten Nebendarsteller ausgezeichnet wurde – in beiden Fällen für seine Rolle in Tarantino-Blockbustern („Inglourious Basterds“, „Django Unchained“). In der neuen Amazon-Prime-Produktion spielen an seiner Seite unter anderem Nat Wolff, Brittany O’Grady und Aimee Carrero.

„The Consultant“: Darum geht es

Als der neue Berater Regus Patoff (Christoph Waltz) eingestellt wird, um das Geschäft der App-basierten Spielefirma CompWare zu verbessern, sehen sich die Angestellten neuen An- und Herausforderungen gegenüber gestellt, die alles in Frage stellen … darunter auch ihr Leben. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Bentley Little von 2015, handelt die schwarzhumorige Thriller-Serie „The Consultant“ von der finsteren Beziehung zwischen Chef und Angestellten.

Schöpfer, Showrunner und Executive Producer von „The Consultant“ ist Tony Basgallop („Servant“). Er wird unterstützt von Executive Producer Matt Shakman, der ebenso für die Regie der Pilotfolge verantwortlich ist. Christoph Waltz, Steve Stark und Andrew Mittman fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.

Quelle: Amazon Prime

Bildquelle: The Consultant: Amazon Studios