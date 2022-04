„Das Boot“ bei Sky: Erster Trailer zur neuen Staffel

Anzeige

Kommenden Monat startet das Sky Original „Das Boot“ in die dritte Staffel. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu den neuen Folgen.

Die zehn neuen Episoden sind ab dem 14. Mai 2022 immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. In Kooperation mit Samsung und mit beratender Unterstützung von Cinemakers Film wurde die dritte Staffel in 8K gedreht. Dolby Atmos sorgt erneut für beste Tonqualität, verspricht der Pay-TV-Anbieter. „Das Boot“ wird dabei in allen Sky Märkten, inklusive UK, Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz ausgestrahlt. Ursprünglich sollten die neuen Folgen bereits im April starten. Aufgrund des Ukraine-Krieges entschied sich Sky jedoch zu einem späteren Beginn (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Die neue Staffel folgt laut Sky dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter dem Kommando von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Und doch sind Ehrenbergs Gedanken immer auch in Kiel, wo er Gefühle für Greta (Elisa Schlott) entwickelt hat. Die junge Mutter ist mit einem schwer verletzten und an einer Kriegsneurose leidenden Mann verheiratet.

Nach der dritten Staffel ist übrigens noch lange nicht Schluss: Eine sechs Folgen umfassende vierte Staffel wird laut Sky bereits ab Juni gedreht. Regie soll Dennis Gansel führen.

Den ersten Trailer zur dritten Staffel von „Das Boot“ gibt es hier zu sehen:

Text: Sky Deutschland/ Redaktion: JN

