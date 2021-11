„Das Buch von Boba Fett“: Erster Trailer zur „Star Wars“-Serie bei Disney+

Anzeige

In „The Mandalorian“ trat „Star Wars“-Kultfigur Boba Fett wieder auf – und bekommt jetzt seine eigene Serie: „Das Buch von Boba Fett“. Hier gibt es den ersten Trailer zum Original bei Disney+.

Gestern hat Disney+ den ersten Trailer und das brandneue Key Art zu „Das Buch von Boba Fett“ veröffentlicht. Die neue Serie von Lucasfilm wird am Mittwoch, den 29. Dezember auf dem Streaming-Service exklusiv Premiere feiern.

„Das Buch von Boba Fett”, ein neues „Star Wars“-Abenteuer, das überraschend in der Abspannszene der 2. Staffel von „The Mandalorian“ angekündigt wurde, führt den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett und die Söldnerin Fennec Shand in die Unterwelt der Galaxie. Sie kehren in die Wüste von Tatooine zurück, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde.

Die Hauptrollen in der neuen „Star Wars“-Serie übernehmen Temuera Morrison und Ming-Na Wen. Ausführende Produzenten sind Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy und Colin Wilson. Ausführende Co-Produzenten sind Karen Gilchrist und Carrie Beck. John Bartnicki ist als Produzent und John Hampian als Co-Produzent tätig.

„Das Buch von Boba Fett“: Hier gibt es den ersten Trailer

