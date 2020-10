Das sind die Netflix-Neuheiten im November

Anzeige

Neben zahlreichen Neuerscheinungen aus aller Welt startet der Streamingriese mit zwei deutschen Originalen in einen emotionalen Herbst und eine chaotische Vorweihnachtszeit.

Für die kalte, dunkle Jahreszeit hält Netflix genug Gründe zum Drinnenbleiben bereit: Neue Filme, Serien, Dokumentationen, Comedy-Specials und Unscripted Content, von Action über Drama zu Komödie ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die besonderen Highlights sind diesmal aus Deutschland: Das Drama „Was wir wollten“ mit Elyas M’Barek und die Miniserien-Komödie „ÜberWeihnachten“ mit Luke Mockridge.

In dem Drama „Was wir wollten“ spielen Alice (Lavinia Wilson) und Niklas (Elyas M’Barek), ein Paar, das vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Während eines Urlaubs in Sardinien lernen sie eine Familie kennen, die auf den ersten Blick all das zu haben scheint, was die beiden sich wünschen. Ein unvorhergesehenes Unglück ändert allerdings ihren Blick auf das Leben. „Was wir wollten“ erscheint am 11. November außerhalb von Österreich weltweit auf Netflix. Nach einer Kinoauswertung startet der Film in Österreich am 22. Dezember.

In der dreiteiligen Miniserie „ÜberWeihnachten“ gibt Luke Mockridge sein Debüt als Schauspieler in einer fiktionalen Serie und spielt Basti, einen erfolglosen Musiker aus der Großstadt, der zu Weihnachten wieder in seine alte Heimat fährt. Dort ist nichts wie erwartet: Die Freunde machen Karriere, die Ex ist auf einmal mit dem Bruder zusammen – und das ist gerade mal der Anfang. Die serielle Adaption von „7 Kilo in 3 Tagen“ handelt vom Nachhausekommen, vom Erwachsenwerden, von großen Erwartungen und Enttäuschungen.

Das Blockbuster-Highlight ist „Spider-Man: A new Universe“ ab 11. November: Nach dem Biss einer radioaktiven Spinne, erhält der Teenager Miles Morales aus Brooklyn von seinen Pendants aus einer anderen Dimension einen Crashkurs über Spinnweben. Weitere Highlights im November sind die Dramen „Du hast das Leben vor dir“ ab 13. November und „Hillbilly-Elegie“ ab 24. November. Weihnachtlich wird es dann schon mit „Jinge Jangle Journey: Abenteuerliche Weichnachten“ ab 13. November und „The Christmas Chronicles: Teil Zwei“ ab 25. November.

Serien-Nachschub liefert Netflix ab 15. November mit der 4. Staffel von „The Crown“: In den 1980er-Jahren gerät Elizabeth mit Premierministerin Margaret Thatcher aneinander, während Prince Charles mit Lady Diana Spencer eine turbulente Ehe eingeht. Zuvor geht die Finanz-Serie „Bad Banks“ in die zweite Staffel: Sechs Monate sind vergangen, seit die Finanzwelt fast kollabierte. Nun muss Deutsche Global Invest mit strengeren Regeln umgehen – und mit neuer Konkurrenz. Nichts für schwache Nerven ist außerdem „American Horror Story: 1984“ ab 28. November, doch aufgepasst, diese Serie ist nicht in der Schweiz verfügbar: Für diese fünf Sommercamp-Betreuer stehen nun mehr als nur Kanus und Lagerfeuer auf dem Programm. Ihr Überlebenstraining in der Wildnis nimmt schaurige Ausmaße an.

Abseits der Historik geht es in zwei ungescripteten Serienformaten um Musik und die Weihnachtsbäckerei: Die neue Dokureihe „Feuer in der Stimme“ ab 20. November begleitet die Gemeinde in Pharrell Williams‘ Heimatstadt bei der Suche nach unentdeckten Talenten, um einen der besten Gospelchöre der Welt aufzubauen. In der zweiten Staffel des Wettbewerbs „Sugar Rush Christmas“ ab 27. November geht es wieder darum, unter Zeitdruck die festlichsten und köstlichsten Weihnachtsleckereien zu backen.

Die November-Neuheiten auf Netflix im Überblick

1. November 2020

M’entends-tu?: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

3. November 2020

Record of Youth – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mother – NETFLIX FILM

Felix Lobrecht: Hype – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

4. November 2020

Liebe und Anarchie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

5. November 2020

Paranormal – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Alles Gute kommt von oben – NETFLIX FILM

SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung – NETFLIX FILM

Carmel: Wer hat María Marta umgebracht?: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

6. November 2020

Country Ever After – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Vorladung – NETFLIX FILM

9. November 2020

Undercover: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

10. November 2020

Dash & Lily – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mü-Mo das Müllmobil – NETFLIX KIDS & FAMILY

11. November 2020

A Queen Is Born – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Befreier – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Was wir wollten – NETFLIX FILM (NICHT IN AT VERFÜGBAR)

Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

13. November 2020

Die Schergen des Midas – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Du hast das Leben vor dir – NETFLIX FILM

Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten! – NETFLIX FILM

15. November 2020

The Crown: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

17. November 2020

We Are The Champions – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Boss Baby: wieder im Geschäft: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

18. November 2020

Der Geschmack der Margeriten: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Weihnachten werden Wohn(t)räume wahr – NETFLIX ORIGINAL SERIE

19. November 2020

Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht – NETFLIX FILM

20. November 2020

Feuer in der Stimme – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Alien Xmas – NETFLIX FILM

If Anything Happens I Love You – NETFLIX FILM

Die Wurzeln des Geschmacks: Gansu – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

22. November 2020

Dolly Parton’s Christmas on the Square – NETFLIX FILM

23. November 2020

Shawn Mendes: In Wonder – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

24. November 2020

Hillbilly-Elegie – NETFLIX FILM

El cuaderno de Tomy – NETFLIX FILM

Wonderoos – NETFLIX KIDS & FAMILY

Dragons: Die jungen Drachenretter: Odinjul – NETFLIX KIDS & FAMILY

25. November 2020

„The Christmas Chronicles“: Teil zwei – NETFLIX FILM

„Great Pretender“: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

26. November 2020

„Mosul“ – NETFLIX FILM

27. November 2020

„ÜberWeihnachten“ – NETFLIX ORIGINAL SERIE

„Virgin River“: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

„Sugar Rush Christmas“: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

„The Call“ – NETFLIX FILM

„Voces – Die Stimmen“ – NETFLIX FILM

„La Belva – Die innere Bestie“ – NETFLIX FILM

„Hot Chocolate Nutcracker – Ein getanzter Traum“ – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

„Tut Tut Cory Flitzer: Weihnachten“ – NETFLIX KIDS & FAMILY

29. November 2020

„Wonderoos: Festliche Feiertage!“ – NETFLIX KIDS & FAMILY

30. November 2020

„Finding Agnes“ – NETFLIX FILM

Erscheint im November

„Verhandlung Nr. 4“: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

„ARASHI’s Diary -Voyage“: Flg. 15–17 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

„Mismatched“ – NETFLIX ORIGINAL SERIE