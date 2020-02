Davis Cup erstmals seit 2017 wieder frei empfangbar

Nach dem Tennis-Nationen-Wettbewerb der Frauen, dem FedCup, wird dank Sportdeutschland.tv nun auch die Männervariante, der Davis Cup, frei empfangbar sein.

Erstmals seit 2017 wird der Davis Cup in Deutschland wieder voll umfänglich und kostenlos empfangbar sein. Der Onlinesender Sportdeutschland.TV wird die Partie zwischen dem DTB-Team und Weißrussland im kostenfreien Livestream übertragen. Für die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann geht es am 6. und 7. März um die Qualifikation für das Finalturnier Ende des Jahres in Madrid.

Die Spiele kommentieren wird Torsten Tschoepe.

Die Übertragungszeiten:

Freitag, 6.3., ab 16 Uhr

Samstag, 7.3., ab 12 Uhr