„Dead Ringers“ bei Prime Video: Erster Trailer zur Neuverfilmung des Kult-Schockers

David Cronenbergs Horror-Klassiker „Dead Ringers“ wurde als Serie neu verfilmt. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zur Prime-Video-Show.

David Cronenberg, der Meister des körperlichen Horrorkinos („Crimes of the Future„) hatte im Jahr 1988 mit „Dead Ringers – Die Unzertrennlichen“ einen herausragenden Film über einen wahnsinnigen Gynäkologen herausgebracht. Im gleichnamigen Remake übernimmt nun Rachel Weisz die Doppel-Hauptrolle der Zwillinge Elliot und Beverly Mantle. Wie Amazon ankündigte, überschreiten die beiden ethische Grenzen, um antiquierte Praktiken zu hinterfragen und die Gesundheitsfürsorge für Frauen in den Vordergrund zu stellen.

„Dead Ringers“ Ende April bei Prime Video

Bei Prime Video sind alle sechs Episoden von „Dead Ringers“ ab dem 21. April weltweit in mehr als 240 Ländern verfügbar, teilte der Anbieter mit. Entwickelt, geschrieben und produziert wurde die Serie von der Autorin Alice Birch („Normal People“). Zum namhaften Regie-Team gehört unter anderem der Filmemacher Sean Durkin, der besonders mit seinen Psychothrillern „Martha Marcy May Marlene“ und „The Nest“ für Aufsehen gesorgt hat.

Den offiziellen Trailer zur Serie kann man hier sehen:

