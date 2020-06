„Der geheime Club der zweitgeborenen Royals“ auf Disney+

Die Erstgeborenen erben das Königreich – aber was ist mit ihren jüngeren Geschwistern? In dem neuen Teenie-Abenteuer von Disney+ treten die Zweitgeborenen ins Rampenlicht und entdecken dabei an sich erstaunliche Fähigkeiten.

Aufwändige Zeremonien, pompöse Bälle und königliche Verpflichtungen sind nichts für die zweitgeborenen Königskinder. Stattdessen verfügen sie über ungeahnte Fähigkeiten, die Disney+ in der Premiere des neuen Teenie-Actionfilms aufdeckt: „Der geheime Club der zweitgeborenen Royals“ verbindet die Reize eines königlichen Daseins mit actionreichen Abenteuern von Superhelden-Neulingen.

Sam (Peyton Elizabeth Lee) ist die rebellische Zweitgeborene aus der Königsfamilie von Illyria und sie würde viel lieber mit ihren Bandkollegen bei einer illegalen Demonstration abrocken, als an einer königlichen Veranstaltung teilzunehmen. Doch plötzlich stellt Sam fest, dass sie Superkräfte entwickelt hat – und damit ist sie nicht allein. Gemeinsam mit vier weiteren Zweitgeborenen – Tuma, Roxana, January und Matteo – wird Sam eingeladen, sich einem geheimen Club anzuschließen. Der verfolgt den Auftrag, die Welt zu schützen. Unter Anleitung ihres Ausbilders James (Skylar Astin) müssen sich die königlichen Rekruten in einem streng geheimen Trainingslager behaupten, bevor sie ihrer wahren Bestimmung folgen können.

Disney+ zeigt das Original „Der geheime Club der zweitgeborenen Royals“ ab 25. September in einer exklusiven Premiere.