Disney+ kündigt Start in acht weiteren Ländern an

Im September soll es soweit sein: Disney+ startet in acht weiteren Ländern, darunter Luxemburg, Belgien und Norwegen. Und auch bei Disney+ in Deutschland hat sich etwas geändert.

Nachdem der Streamingdienst von Disney in Deutschland bereits am 24. März gelauncht wurde, streckt Disney seine Fühler nun weiter aus: Acht weitere Länder in West- und Nordeuropa sollen folgen.

Disney-Fans aus Portugal, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, Belgien und Luxemburg haben ab dem 15. September Zugriff auf Inhalte von Disney Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, sowie exklusive Originalprogramme, darunter Spielfilme, Serien und Dokumentarfilme.

Die Preise in der Übersicht:

6,99/69,99 Euro in Portugal, Belgien, Finnland, Island und Luxemburg

69 NOK/689 NOK in Norwegen

69 SEK/689 SEK in Schweden

59 DKK/589 DKK in Dänemark

Highlights zum Start von Disney+:

„The Mandalorian“

„High School Musical: The Musical: The Series“

„The World According To Jeff Goldblum“

„Togo“ (Live-Action-Film über den norwegischen Schlittenfahrer Leonhard Seppala und seinen 12-jährigen Schlittenhund Togo)

„Encore!“

„Diary of A Future President“

„The Imagineering Story“

In Deutschland kostet das monatlich kündbare Abo ebenfalls 6,99 Euro pro Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr. Bis vor kurzem konnte man Disney+ vor dem Kauf noch testen. Laut „Chip“ kann man den Streamingdienst seit dem 19. Juni nun aber nicht mehr sieben Tage lang kostenlos testen. Selbst ein Gigant wie Disney könnte also in der Corona-Krise stecken.