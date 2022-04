„Der Kaiser“: Sky Original über Beckenbauer in Arbeit

Anzeige

In Prag haben kürzlich die Dreharbeiten zum Sky Original „Der Kaiser“ über Franz Beckenbauer begonnen.

Die Legende Franz Beckenbauer. Sein fußballerisches Talent, aber auch seine medienwirksame Präsenz und privaten Liebesgeschichten machen ihn auf der ganzen Welt zu einer schillernden Figur. Nun haben vor kurzem in Prag die Dreharbeiten zum Sky Original Film „Der Kaiser“ mit Klaus Steinbacher („Das Boot“, „Oktoberfest 1900“) in der Hauptrolle begonnen. In den weiteren Rollen sind Ferdinand Hofer („Tatort München“), Teresa Rizos („J.G.A.“), Stefan Murr („Die Ibiza Affäre“), Oliver Konietzny („Kids Run“), Bettina Mittendorfer („Zimmer mit Stall“), Heinz-Josef Braun („Hindafing“), Christine Eixenberger („Marie fängt Feuer“) und Sina Tkotsch („UP UP“) zu sehen.

Produziert wird das Biopic von Bavaria Fiction im Auftrag von Sky Studios. Regie führt Tim Trageser („Der Lissabon Krimi – Die verlorene Tochter“, „Die Wolf-Gäng“). Für das Drehbuch von „Der Kaiser“ zeichnet Martin Rauhaus („Allmen“, „Endlich Witwer“) verantwortlich, Director of Photography ist Eckhard Jansen („Der weiße Äthiopier“). Entwickelt von Markus Zimmer („Enfant Terrible“, „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“), wird „Der Kaiser“ für die Bavaria Fiction von Stephan Bechtle („Väter allein zu Haus“, „IK1 – Touristen in Gefahr“) produziert und für Sky von Frank Jastfelder („Das Boot“, „Der Pass“) verantwortet. Ausgestrahlt wird der Spielfilm Ende 2022. NBCUniversal Global Distribution verantwortet den internationalen Vertrieb von „Der Kaiser“ im Auftrag von Sky Studios.

Frank Jastfelder, Director Sky Originals scripted, erklärt: „Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft als Spieler und als Trainer schrieb Franz Beckenbauer Geschichte. Aber auch seine fulminanten Auftritte außerhalb des Fußballplatzes machten ihn zur Legende. Gemeinsam mit Bavaria Fiction erwecken wir nun den Werdegang der einzigartigen Ikone von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom zum pulsierenden Leben. Wir freuen uns, mit einem großartigen Team um Klaus Steinbacher als ‚Kaiser‘ Franz dieses spannende Sky Original Biopic auf die Beine zu stellen.“

Text: Sky Deutschland

