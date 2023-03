„Der Schwarm“ ab sofort komplett in UHD HDR verfügbar

Anzeige

Das ZDF bietet „Der Schwarm“ auch in UHD HDR an – mittlerweile sind alle Folgen der Serie komplett. Bis zur TV-Ausstrahlung dauert es derweil auch nicht mehr lange.

Mit dem Hochladen der Episoden vier bis sechs ist nicht nur die erste Staffel der Eventserie „Der Schwarm“ vollständig, sondern im gleichen Atemzug nun auch komplett in UHD HDR verfügbar. Gestartet war die High-End-Produktion, von der der Autor Frank Schätzing nicht sehr viel hält, am 22. Februar mit den ersten drei Folgen, am Mittwoch folgte nun der Rest.

Auch in UHD: Seit Mittwoch alle Folgen „Der Schwarm“ verfügbar

Der aufwendig inszenierte Ökothriller „Der Schwarm“ ist in der ZDF-Mediathek so gut gestartet wie noch keine andere Streamingserie. Wie der Mainzer Sender am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa berichtete, erreichte die erste Folge der Frank-Schätzing-Verfilmung zwischen dem 22. Februar und dem 1. März 2,0 Millionen Sichtungen. Folge zwei wurde demnach 1,5 Millionen Mal angeschaut. Folge drei erreichte 1,4 Millionen Views. Die jetzt erst freigeschalteten, weiteren Episoden des Achtteilers wurden in der Statistik noch nicht berücksichtigt.

Rekordstart in der ZDF-Mediathek

„‚Der Schwarm‘ ist ein herausragendes Beispiel für innovatives fiktionales Fernsehen Made in Europe“, zitierte das ZDF am Donnerstag eine Rede seines Intendanten Norbert Himmler in Brüssel vor rund 350 Europapolitikern. „Die Verfilmung von ‚Der Schwarm‘ zeigt: Mit den richtigen Partnern sind europäische Produktionen international wettbewerbsfähig.“

Die Serie um eine Rache der Natur entstand unter Federführung des ZDF als internationale Koproduktion. Die Partner dabei waren France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group und Hulu Japan. Im TV startet „Der Schwarm“ dann kommenden Montag, wiederum eine Woche später ist dann auch bereits Streamingstart bei externen Anbietern.

Auszugsweise mit Material der dpa

Bildquelle: Der Schwarm ZDF: ZDF