Dezember-Highlights bei Prime Video – alle „Stirb Langsam“-Filme dabei

Behind the Scenes bei der Bild, Teenager gestrandet auf einer einsamen Insel und ein 70er-Jahre-Thriller: Im Dezember warten wieder einige Film- und Serien-Highlights auf Amazon Prime Video-Nutzer.

Fans von „Switch Reloaded“ dürfen sich freuen: Denn der Dezember bei Amazon Prime Video soll mit „Binge Reloaded“ ziemlich witzig werden. Aber auch Filme wie das 70er-Jahre-Drama „I’m Your Woman“ oder Klassiker wie „Titanic“ und „E.T.“ kommen neu dazu.

Serien-Highlights bei Prime:

„Binge Reloaded“ – Staffel 1, Amazon Original, exklusiv verfügbar ab 4. Dezember

Die neue Parodie- und Comedy-Show „Binge Reloaded“ präsentiert sich im Zeitalter der Streamingdienste in aktuellem Gewand. Die Protagonisten schlüpfen in die Rollen verschiedener Persönlichkeiten der medialen Echtzeit. Kurze Clips zeigen eines fiktiven TV-Abend mit Rückgriff auf Elemente bekannter Streaming- oder TV-Momente.



Zum Cast von „Binge Reloaded“ gehören die Parodie-Urgesteine Michael Kessler und Martin Klempnow, die bereits beim Format „Switch Reloaded“ beteiligt waren. Neu hinzu kommen unter anderem Tahnee Schaffarczyk, Joyce Ilg, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer.

„Bild.Macht.Deutschland?“ – Staffel 1, Amazon Original, exklusiv verfügbar ab 18. Dezember

Exklusive Einblicke in Deutschlands größte und wohl polarisierendste Medienmarke: Erstmals in der über 65-jährigen Geschichte von Bild bekam ein unabhängiges Produktionsteam umfassenden Zugang zum Universum der Tageszeitung und ihrer Redaktion. Ob für die Zeitung, digital oder live im Studio: „Bild.Macht.Deutschland?“ zeigt den journalistischen Redaktionsalltag hautnah.

„The Wilds“ – Staffel 1, Amazon Original, exklusiv verfügbar ab 11. Dezember

„Lost“ für Teenies? „The Wilds“ dreht sich um eine Gruppe von jungen Frauen im Teenageralter. Nach einem Flugzeugabsturz sind sie auf einer einsamen Insel gestrandet und müssen dort um ihr Überleben kämpfen. Die Verschollenen erfahren immer mehr voneinander, von den Geheimnissen, die sie bewahren und über die Traumata, die sie durchlebt haben. Bald stellt sich heraus, dass die Mädchen nicht zufällig auf dieser Insel gelandet sind.

„The Wilds“

„The Expanse“ – Staffel 5, Amazon Original, exklusiv verfügbar ab 16. Dezember

Die fünfte Staffel der Serie beginnt damit, dass Scharen von Menschen das Sonnensystem verlassen, um sich auf den erdähnlichen Welten jenseits des Rings auf die Suche nach einer neuen Heimat und riesigen Schätzen zu machen. Die jahrhundertelange Ausbeutung des Asteroidengürtels fordert einen hohen Preis und nun ist die Abrechnung fällig. Die Besatzung der Rocinante und die Anführer der Inneren Planeten und des Gürtels holt die Vergangenheit ein und sie müssen sich persönlichen Herausforderungen stellen, die weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Sonnensystem haben.

Neue Filme bei Prime:

„I’m Your Woman“, Amazon Original, exklusiv verfügbar ab 11. Dezember

„I’m Your Woman“ ist ein 70er-Jahre-Thriller über Mutterschaft, Familie, weibliche Selbstbestimmung und persönliche Entwicklung. Jean (Rachel Brosnahan) muss mit ihrem neugeborenen Baby vor der kriminellen Vergangenheit ihres Mannes fliehen. Dabei wird sie von einer lieben Hausfrau zur taffen Mutter auf der Flucht. Sie kämpft darum, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen.

„I’m Your Woman“

„Sound Of Metal“, Amazon Original, exklusiv verfügbar ab 4. Dezember

Nach einer Reihe von adrenalingeladenen Gigs erleidet der reisende Punk-Metal-Schlagzeuger Ruben (Riz Ahmed) einen zeitweiligen Hörverlust. Als ihm ein Spezialist mitteilt, dass sich sein Zustand rapide verschlechtern wird, denkt er, seine Musikkarriere – und damit sein Leben – sei vorbei. Seine Bandkollegin und Freundin Lou (Olivia Cooke) bringt den genesenen Heroinabhängigen in ein abgelegenes Haus für nüchterne Gehörlose in der Hoffnung, einen Rückfall zu verhindern und ihm zu helfen, sich in seiner neuen Situation zurechtzufinden.

Weitere Serien- und Film-Highlights im Dezember:

„The Good Doctor“ , Staffel 2 – ab 1. Dezember

, Staffel 2 – ab 1. Dezember „The Walking Dead“ , Staffel 10, Teil 1 – ab 1. Dezember

, Staffel 10, Teil 1 – ab 1. Dezember „Family Guy“ , Staffel 18 – ab 1. Dezember

, Staffel 18 – ab 1. Dezember „S.W.A.T.“ , Staffel 2 – ab 1. Dezember

, Staffel 2 – ab 1. Dezember „Hawaii Five-O“ , Staffel 10 – ab 1. Dezember

, Staffel 10 – ab 1. Dezember „Willkommen in Marwen“ – ab 1. Dezember

– ab 1. Dezember „Bridge Of Spies – Der Unterhändler“ – ab 5. Dezember

– ab 5. Dezember „Tatsächlich…Liebe“ – ab 5. Dezember

– ab 5. Dezember „Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns“ – ab 5. Dezember

– ab 5. Dezember „Türkisch für Anfänger“ – ab 6. Dezember

– ab 6. Dezember „Deadpool“ – ab 7. Dezember

– ab 7. Dezember „Mechanic: Resurrection“ – ab 8. Dezember

– ab 8. Dezember „4 Blocks“ , Staffel 3 – ab 12. Dezember

, Staffel 3 – ab 12. Dezember „Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz“ – ab 12. Dezember

– ab 12. Dezember „Blue Story Gangs of London“ – ab 13. Dezember

– ab 13. Dezember „Ted“ – ab 14. Dezember

– ab 14. Dezember Alle „Stirb Langsam“ -Filme – ab 17. Dezember

-Filme – ab 17. Dezember „Pinocchio“ – ab 18. Dezember

– ab 18. Dezember „El Cid“ , Staffel 1 – ab 18. Dezember

, Staffel 1 – ab 18. Dezember „We Summon The Darkness“ – ab 21. Dezember

– ab 21. Dezember „Das A-Team – Der Film“ – ab 22. Dezember

– ab 22. Dezember „The Gentlemen“ – ab 24. Dezember

– ab 24. Dezember „Sylvie’s Love“ – ab 25. Dezember

– ab 25. Dezember „E.T. – Der Ausserirdische“ – ab 25. Dezember

– ab 25. Dezember „Immer Ärger mit Grandpa“ – ab 28. Dezember

– ab 28. Dezember „Titanic“ – ab 28. Dezember

– ab 28. Dezember „Fighting With My Family“ – ab 31. Dezember