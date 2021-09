Die Disney+ Highlights im kommenden Monat

Anzeige

Im Oktober zeigt Disney+ unter anderem die neue Serie „Reservation Dogs“ und den Clive-Barker-Horror „Books of Blood“.

„Reservation Dogs“ ist eine neue Comedy-Serie. In Halbstündigen Episoden erzählt man von vier indigenen Jugendlichen in Oklahoma, die klauen, plündern, und sparen, um in das entfernte Kalifornien zu gelangen. Ab dem 13. Oktober kann man die Serie bei Disney+ streamen.

Bereits ab dem 6. Oktober zeigt Disney+ für alle Abonnenten den Marvel-Blockbuster „Black Widow„. Bislang konnte man den Actionstreifen nur mit einem kostenpflichtigen VIP-Zugang sehen.

Pünktlich zur schaurigen Jahreszeit kann man auf der Streaming-Plattform unter anderem den Puppen-Familiengrusel „Muppets Haunted Mansion“ (8. Oktober) und die „Lego Star Wars Gruselgeschichten“ (ab 1. Oktober) sehen. Kurz vor Halloween zeigt Disney+ in seinem Star-Bereich zudem „Books of Blood“. Inspiriert von Clive Barkers gleichnamigen Horrorwerk, verspricht der Streaming-Dienst „eine Reise durch drei Geschichten, die in Raum und Zeit verwoben sind“. Start ist am 29. Oktober.

Neustarts bei Star

MONTAG, 4. OKTOBER

The Walking Dead – Staffel 11, Episode 7

DIENSTAG, 5. OKTOBER

Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 7

MITTWOCH, 6. OKTOBER

American Horror Stories – Staffel 1, Episode 5

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 6

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 4

The Great North – Staffel 1, Episode 3

Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 5

MONTAG, 11. OKTOBER

The Walking Dead – Staffel 11, Episode 8

DIENSTAG, 12. OKTOBER

Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 8

MITTWOCH, 13. OKTOBER

NEUSTART: Reservation Dogs – Staffel 1, Episoden 1+2

NEUSTART: The D’Amelio Show – Staffel 1

American Horror Stories – Staffel 1, Episode 6

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 7

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 5

The Great North – Staffel 1, Episode 4

Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 6

DIENSTAG, 19. OKTOBER

Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 9

MITTWOCH, 20. OKTOBER

STAFFELFINALE: American Horror Stories – Staffel 1, Episode 7

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 8

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 6

Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 3

The Great North – Staffel 1, Episode 5

Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 7

DIENSTAG, 26. OKTOBER

STAFFELFINALE: Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 10

MITTWOCH, 27. OKTOBER

STAFFELFINALE: Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 9

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 7

Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 4

The Great North – Staffel 1, Episode 6

Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 8

FREITAG, 29. OKTOBER

Books of Blood

Neue Star-Katalogtitel

1. Oktober

Battle of the Sexes – Gegen jede Regel

Der Schuh des Manitu (Constantin Film)

Operation – Broken Arrow (1996)

Mister Undercover

Mord im Orient Express (2017)

Schatten der Wahrheit

Sonnenallee (Leonine)

6. Oktober

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 7

Bless the Harts – Staffel 1

Broadchurch – Staffel 1-3

White Collar – Staffel 1-6

8. Oktober

Das Wunder von Bern (Leonine)

Ein Engel auf Erden – Film (Leonine)

Eine ganz heiße Nummer (Leonine)

Herr Lehmann (Leonine)

13. Oktober

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 8

Hubert & Staller – Staffel 1-3 (ZDF Enterprises)

Krieg der Welten – Staffel 2

What We Do in the Shadows – Staffel 1+2

15. Oktober

Der Kroatien Krimi – Teil 1-8 (Constantin)

Schwarzach 23 und der Schädel des Satans (ZDF Enterprises)

Schwarzach 23 und die Hand des Todes (ZDF Enterprises)

Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger (ZDF Enterprises)

20. Oktober

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 9

Modern Family – Staffel 1-3

Mr Inbetween – Staffel 1 & 2

The Gloaming – Staffel 1

22.Oktober

Das Omen (2006)

Ein Leben zwischen den Zeiten

Im Juli (Leonine)

Sein letztes Rennen (Leonine)

The Other Side of the Door

27. Oktober

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 10

Letzte Spur Berlin – Staffel 7-9 (ZDF Enterprises)

Tannbach: Schicksal eines Dorfes – Staffel 1&2 (ZDF Enterprises)

Unterleuten – Das zerrissene Dorf – Teil 1-3 (ZDF Enterprises)

29. Oktober

Aimee & Jaguar (Leonine)

Almanya – Willkommen in Deutschland (Leonine)

Das Traumschiff – Teil 1-5 (ZDF Enterprises)

Der Schakal (Leonine)

Die Geschichte vom Brandner Kaspar (Leonine)

Friesland Teil 1-10 (ZDF Enterprises)

Scary Movie 4

The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen

The Hills Have Eyes 2

The Rocky Horror Picture Show

Wackersdorf (Leonine)

Neue Disney+ Originals

FREITAG, 1. OKTOBER

LEGO® Star Wars Gruselgeschichten

MITTWOCH, 6. OKTOBER

STAFFELFINALE: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 12

What If…? – Staffel 1, Episode 9

Black Widow (Für alle Abonnenten)

Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 11

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 5

Unter den Sternen – Staffel 1

FREITAG, 8. OKTOBER

Muppets Haunted Mansion

MITTWOCH, 13. OKTOBER

STAFFELFINALE: Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 12

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 6

Just Beyond – Staffel 1

MITTWOCH, 20. OKTOBER

NEUSTART: Disney Insider – Staffel 1, Episode 8

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 7

MITTWOCH, 27. OKTOBER

Disney Insider – Staffel 1, Episode 9

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 8

Neue Disney+ Katalogtitel

1. Oktober

Dino-Duell: Kampf der Giganten (National Geographic)

Der Koks-König (National Geographic)

Hai vs. Hai (National Geographic)

Spin – Finde deinen Beat (Disney)

6. Oktober

Facing… – Staffel 1 (National Geographic)

8. Oktober

Krieg und Terror – In der Hölle Syriens (National Geographic)

13. Oktober

Hacking The System – Staffel 1 (National Geographic)

Raubtiere hautnah – Staffel 1 (National Geographic)

Small World – Kleine ganz groß – Staffel 1 (National Geographic)

15. Oktober

Die Havarie der Costa Concordia (National Geographic)

Muslimbruderschaft (National Geographic)

20. Oktober

Evolution der Technik – Staffel 1 (National Geographic)

No Man Left Behind – Staffel 1 (National Geographic)

Triff Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde – Staffel 1 (Disney)

22. Oktober

American Blackout (National Geographic)

27. Oktober

Mine Kings: Die Edelstein-Jäger – Staffel 1 (National Geographic)

Clans der Raubtiere – Staffel 1 (National Geographic)

The Lion Ranger – Staffel 1 (National Geographic)