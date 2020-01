Die Februar-Hits auf Sky Ticket

Auch im Februar bietet Sky Ticket wieder zahleiche neue Film- und Serien-Hits als exklusive Premieren. Der Valentinstag wird mit einem Spezial-Programm begangen.

Nächsten Monat gibt es bei Sky Ticket unter anderem neuen Folgen von „The Walking Dead“ und „The New Pope“ zu sehen. In den neuen Folgen der Vatikan-Serie muss sich John Malkovich als neuer Papst mit Jude Law als ehemaligem Pontifex auseinandersetzen – ab 20. Februar exklusiv auf Sky Ticket. Liev Schreiber kommt ab 14. Februar in der siebten Staffel von „Ray Donovan“ wieder als Ausputzer-Anwalt zum Einsatz. Und die dritte Staffel der Anthology-Serie „Room 104“ startet am 26. Februar.

Serienfans können sich außerdem auf die zweite Hälfte der zehnten Staffel des Zombie-Kults „The Walking Dead“ und auf ebenfalls die zehnte Staffel des Comedy-Hits „Shameless“ freuen. Beides über Fox auf Sky Ticket abrufbar. Zudem startet die neue Sci-Fi-Serie „Pandora“ über Syfy auf Sky Ticket.

Für Film-Fans hat Sky Ticket ebenfalls zahlreiche exklusive Neustarts im Angebot. Etwa die bombastische Manga-Verfilmung „Alita: Battle Angel“ von Robert Rodriguez („Sin City“). Und die witzige deutsche Action-Komödie „Sweethearts“ von und mit Karoline Herfurth („Fack Ju Göhte“). Auch der Horrorhit „Ma – Sie sieht alles“ mit Oscarpreisträgerin Octavia Spencer feiert seine Premiere. Jim Jarmusch schickt in seiner Horror-Komödie „The Dead Don’t Die“ Bill Murray und Adam Driver auf die Jagd nach Untoten.

Weiter exklusiv bei Sky Ticket laufen viele aktuelle Blockbuster wie „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“, „Der Junge muss an die frische Luft“, „Bohemian Rhapsody“, „Der Grinch“ und „Aquaman“.

Zum Valentinstag bietet Sky Ticket allen Romantikern Liebesfilme en masse. Mit dabei sind „Notting Hill“, „Manhattan Love Story“, „P.S. Ich liebe dich“, „Verliebt in die Braut“, „Der Womanizer – Die Nacht der Ex-Freundinnen“, „Schlaflos in Seattle“, „50 erste Dates“, „Darf ich bitten?“, „Was das Herz begehrt“, die beiden ersten kultigen „Bridget Jones“-Komödien und viele weitere Romantik-Hits mehr.