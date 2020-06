Die Juli-Highlights auf Amazon Prime Video

Im Juli bekommen Amazon Originals wie „Hanna“ eine Fortsetzung. Jennifer Lopez als Stripperin und Johnny English sind auch mit von der Partie.

Zwei Amazon Original Serien gehen im Juli in die nächste Runde. In der zweiten Staffel von „Hanna“ muss die Protagonistin ihre Freundin Clara aus den Fängen des gefährlichen Utrax-Programms befreien. Unterstützung bekommt Hanna ausgerechnet von ihrer ehemaligen Gegenspielerin von der CIA. Bei „Absentia“ steht schon die dritte Staffel an. Emily wird in einen internationalen Kriminalfall verwickelt und muss bald ihren Mann Nick retten. Doch das ganze ist eine viel größere Verschwörung als gedacht.

Neu bei Amazon ist auch der Film „Hustlers“, in dem Jennifer Lopez als erfahrene Stripperin die unerfahrene Destiny unter ihre Fittiche nimmt. Mit der Finanzkrise 2008 bleibt ihr Club leer und die Einnahmen weg. Die Frauen entwickeln einen wahgalsigen Plan, um ihre ehemaligen Kunden abzuziehen – bald schon gerät das neue Geschäft außer Kontrolle…

Neben Serien und Filmen steht im Juli noch einmal Fußball auf dem Prime-Programm. Konkret geht es um die Relegationsspiele.

Neue Serien & Staffeln

HANNA – Staffel 2

Absentia – Staffel 3 (OV/OmU)

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 17.07. Breathe – Staffel 2

The Catch – Staffel 1 & 2

verfügbar ab 17.07.

Neue Filme & Specials

Hustlers

exklusiv verfügbar ab 28.07.

Primal – Die Jagd ist eröffnet

exklusiv verfügbar ab 20.07.

Halloween Haunt

exklusiv verfügbar ab 01.07.

Dem Horizont so nah

exklusiv verfügbar ab 10.07.

Das Kapital im 21. Jahrhundert

exklusiv verfügbar ab 13.07.

2040 – Wir retten die Welt!

exklusiv verfügbar ab 07.07.

Deutschstunde

exklusiv verfügbar ab 03.07.

Aufbruch zum Mond

exklusiv verfügbar ab 15.07.

47 Meters Down: Uncaged

exklusiv verfügbar ab 06.07.

47 Meters Down

verfügbar ab 06.07.

Johnny English – Man lebt nur dreimal

verfügbar ab 15.07.

The Hunter

verfügbar ab 13.07.

Night School

verfügbar ab 21.07.

The Legend of Hercules

verfügbar ab 21.07.

TT3D: Closer to the Edge

verfügbar ab 18.07.

Der Ghostwriter

verfügbar ab 30.07.

Die Unfassbaren – Now You See Me 1 & 2

verfügbar ab 11.07.

Neue Kids-Highlights

Lego Duplo Nursery Rhymes – Staffel 1

verfügbar ab 01.07.

Die Pinguine aus Madagaskar

verfügbar ab 04.07.

Mullewapp – Eine Schöne Schweinerei

verfügbar ab 14.07.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon

Ein verborgenes Leben

zum Kaufen verfügbar ab 03.07.

zum Leihen verfügbar ab 03.07.

Little Joe: Glück ist ein Geschäft

zum Kaufen verfügbar ab 16.07.

zum Leihen verfügbar ab 30.07.

S.W.A.T. – Staffel 3

zum Kaufen verfügbar ab 16.07.

Doctor Who – Staffel 12

zum Kaufen verfügbar ab 24.07.

Outlander – Staffel 5

zum Kaufen verfügbar ab 24.07.

The Blacklist – Staffel 7

zum Kaufen verfügbar ab 30.07.

The King of Staten Island

zum Leihen verfügbar ab 30.07.