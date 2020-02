Die kommenden Highlights bei Sky Ticket

Der März auf Sky Ticket ist gespickt mit zahlreichen neuen Film- und Serien-Hits als exklusive Premieren.

Serien-Fans können sich im kommenden Monat auf die erste Staffel der deutschen SciFi-Serie „Spides“ ab 5. März über SYFY und auf die zweite Staffel des Komödienerfolgs „Andere Eltern“ ab 12. März über TNT Comedy freuen. Die 8. Staffel von „Suits“ gibt es über Universal TV bereits ab 3. März auf Sky Ticket.

Die richtig dicken Brocken kommen erst gegen Ende des Monats, aber dann in geballter Ladung. Im Sky Original „ZeroZeroZero“ macht das Team von „Gomorrha“ einen weiteren aufsehenerregenden Bestseller von Roberto Saviano ab 26. März zur Serie bei Sky Ticket. Nur vier Tage später wird mit der dritten Staffel von „Westworld“ eine der aktuell größten HBO-Serienproduktionen endlich fortgesetzt. Ebenfalls von HBO ist die mitreißende Thrillerserie „The Outsider“ nach Stephen King um einen Mord an einem Jungen. Sie startet nun auch in der synchronisierten Fassung am 30. März auf Sky Ticket.

Filme

„Dragged Across Concrete“ (ab 1.3.)

„Der goldene Handschuh“ (ab 4.3.)

„Radio Silence“ (ab 6.3.)

„Little Monsters“ (ab 7.3.)

„Thicker Than Water“ (ab 11.3.)

„Godzilla: King of the Monsters“ (ab 12.3.)

„Drei Schritte zu dir“ (ab 14.3.)

„Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück“ (ab 15.3.)

„Breakthrough – Zurück ins Leben“ (ab 18.3.)

„Spider-Man: Far From Home“ (ab 20.3.)

„Little“ (ab 21.3.)

„Paradise Hills“ (ab 23.3.)

„Men in Black: International“ (ab 27.3.)

„Stan & Ollie“ (ab 28.3.)