Die meistgestreamten Filme und Serien 2019

Bei den meistgestreamten Filmen im letzten Jahr lässt eine Eigenproduktion eines Streamingdienstes alle großen Blockbuster klar hinter sich. Die erfolgreichste Serie des Jahres war auch 2019 „The Big Bang Theory“.

Nicht nur im Fernsehen erfreut sich die Sitcom „The Big Bang Theory“ großer Beliebtheit, auch im Internet war die Serie im letzten Jahr der absolute Renner. Laut dem Marktforschungsunternehmen Goldmedia, wurde die Serie 2019 insgeamt 196 Millionen Mal aufgerufen. Damit führt sie das Ranking der meistgestreamten Serien eines Jahres wieder klar an. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen nach dem Ende der Serie in diesem Jahr entwickeln werden.

Auf dem zweiten Platz findet sich die spanische Erfolgsserie „Das Haus des Geldes“. Insgesamt erzielte die Netflix-Produktion 159 Millionen Abrufe. Platz 3 sicherte sich die US-amerikanische Serie „Riverdale“ mit knapp 146 Millionen Abrufen bei Netflix. Dahinter folgen „The Walking Dead“, „Modern Family“, „Stranger Things“ und „Lucifer“. Auch die letzte Staffel von „Game of Thrones“ befindet sich mit 106 Millionen Abrufen unter den 10 meistgestreamten Serien.

Bei den Filmen gibt es einen klaren Sieger: Der Horrofilm „Bird Box“. 26 Millionen Mal wurde dieser auf Netflix abgerufen. Platz 2 sicherte sich die Neuverfilmung von „Es“ mit 13,6 Millionen Aufrufen. Zwei weitere Netflix-Produktionen gehören zu den meistgestreamten Filmen in Deutschland: Die Komödie „Isn’t it Romantic“ und „El Camino: A Breaking Bad Movie“.

Auch Kinofilme wie „Bohemian Rhapsody“ oder der zweite Teil von „Guardians of the Galaxy“ erzielten Zahlen in ähnlichen Regionen, landeten aber nur auf den weiteren Plätzen.