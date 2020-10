Die November-Highlights bei Prime Video

Anzeige

Ein pikantes Geheimnis, das in den Südstaaten der 1970er Jahre ans Tageslicht kommt, Promis und ihre Vierbeiner in einem weltweiten Wettstreit für den guten Zweck und ein alternatives Amerika, in dem Hexen für ihr Land an der Front kämpfen – einige der Highlights von Amazon Prime Video im November.

„The Pack“

Zusammen mit ihrer Hündin Lucy lädt Ski-Star und olympische Goldmedaillengewinnerin Lindsey Vonn als Moderatorin von „The Pack“ zwölf Hundeteams mit ihren Frauchen und Herrchen zu einem spannenden Abenteuer über mehrere Kontinente hinweg ein. In der Amazon Original Show kämpfen die Teams um 500.000 US-Dollar und weitere 250.000 US-Dollar für eine Tierschutzorganisation ihrer Wahl.

Um zu gewinnen müssen sich die Teams auf die Stärken und Schwächen des Partners verlassen und beweisen, dass sie das Rudel mit der stärksten Bindung zueinander in „The Pack“ sind. An jedem Schauplatz stellen sie sich Herausforderungen, die in Zusammenarbeit mit Tierärzten und Hundeexperten entwickelt wurden. Das Expertenteam begleitet die Gruppe auf der gesamten Reise und stellt sicher, dass sie für alle ein positives Erlebnis wird. – „The Pack“, Staffel 1 (OV/OmU), Amazon Original Serie, verfügbar ab 20. November

„El Presidente“

Ein Korruptionsskandal rund um die FIFA erschütterte im Jahr 2015 die Fußballgemeinde in Lateinamerika, den USA und auf der ganzen Welt. In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den erschütternden Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der unbedeutende chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem berüchtigten Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.



Zum Cast der Amazon Original Serie gehören unter anderem Karla Souza („How to Get Away with Murder“), Andrés Parra („Pablo Escobar: El Patrón del Mal“) und Paulina Gaitán („Diablo Guardian“). Autor und Regisseur ist der Oscar-prämierte Regisseur und Drehbuchautor Armando Bo („Birdman“), der auch als ausführender Produzent der Serie fungiert, sowie die Regisseure Natalia Beristain („Luis Miguel: La Serie“) und Gabriel Díaz („Bala Loca“). – „El Presidente“, Staffel 1 (deutsche Snchronfassung), Amazon Original Serie, verfügbar ab 6. November

„Uncle Frank“

„Uncle Frank“

Im Jahr 1973 verlässt die jugendliche Beth Bledsoe (Sophia Lillis) ihre ländliche Heimatstadt im Süden der Vereinigten Staaten, um an der NYU zu studieren, wo ihr geliebter Onkel Frank (Paul Bettany) ein beliebter Literaturprofessor ist. Bald entdeckt sie, dass Frank schwul ist und mit seinem langjährigen Partner Walid „Wally“ Nadeem (Peter Macdissi) zusammenlebt – ein Arrangement, das er jahrelang geheim gehalten hat. Nach dem plötzlichen Tod von Franks Vater – Beths Großvater – sieht sich Frank gezwungen, mit Beth im Schlepptau widerwillig zur Beerdigung nach Hause zurückzukehren und sich endlich einem lange verdrängten Trauma zu stellen, vor dem er lange geflohen ist. – „Uncle Frank“, Amazon Original Film, verfügbar ab 25. November

„Ferro“

Der Dokumentarfilm „Ferro“ nimmt das Publikum mit auf eine Reise zwischen Italien und den USA, um den Menschen hinter den Kulissen kennenzulernen: Tiziano Ferro. Fans können sich auf die Höhen, Tiefen und Herausforderungen aus der Perspektive des Künstlers nach zwanzig Jahren im Geschäft freuen. Eine ebenso bewegende wie schwierige Reise – zwischen Erfolgen, Misserfolgen, Tränen und Lachen. Der Film wird von den Menschen, die ihm am nächsten stehen, erzählt und soll bislang unveröffentlichte Aspekte seines Lebens, darunter auch noch nie zuvor gezeigtes Filmmaterial offenbaren. – „Ferro“, Amazon Original Film, verfügbar ab 6. November

„Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart.“

„Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart.“

Als das Corona-Virus zur Pandemie wird, stoppt es das soziale Leben in Deutschland und der Welt und führt auch zu der ersten Unterbrechung der Fußball-Bundesliga seit Bestehen 1963. Trotz aller Probleme organisiert die DFL zusammen mit ihren Clubs den Restart der Bundesliga. Deutschland ist damit Vorreiter für viele andere Sportarten und Ligen weltweit. Der Film soll Einblicke in Bereiche des Fußballs, die unter Corona-Bedingungen normalerweise nicht zugänglich sind, zeigen. Christian Seifert, Geschäftsführer und Sprecher der DFL, schildert die Geschehnisse im Frühjahr 2020, in dem es um das Überleben des deutschen Fußballs ging.



Neben Seifert kommen in dem Filmprojekt von Dieter Gruschwitz, dem ehemaligen Sportchef des ZDF, und Jau!Media auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Fußball-Funktionäre Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Hans-Joachim Watzke und Oliver Mintzlaff, die Spieler Thomas Müller und Manuel Neuer, die Trainer Joachim Löw und Hansi Flick sowie Spitzenfunktionäre von Premier League und NFL zu Wort. – „Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart.“, exklusiv verfügbar ab 1. November

Weitere Prime Video Highlights im November:

„The Handmaid’s Tale: Der Report der Magd“, Staffel 3, ab 1. November

„Sonic The Hedgehog“, ab 7. November

„Dying of the Light – jede Minute zählt“, ab 12. November

„Klopp: The Inside Story“, ab 16. November

„Die Wand“, ab 20. November

„Motherland: Fort Salem“, Staffel 1, ab 20. November

„Schloss Einstein“, Staffel 23, ab 21. November

„8 Mile“, ab 22. November

„Deepwater Horizon“, ab 24. November

„Friendsgiving“, ab 25. November

„Wir“, ab 25. November

„25 km/h“, ab 30. November