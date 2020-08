Die September-Neuheiten bei Amazon Prime Video

Anzeige

Der September hat für Amazon-Prime Nutzer wieder einiges zu bieten. Darunter Filme und Serien wie „All In: The Fight For Democracy“, The Boys 2“ und „Deutschland 89“.

In der Welt des Amazon-Originals „The Boys“ werden Superhelden wie Berühmtheiten gefeiert und dementsprechend vermarktet. Eine Gruppe von Männern, gemeuchelt von den Perversionen der angeblichen Helden, schwört Rache und so finden sie sich auch in der zweiten Staffel der Serie im absoluten Chaos wieder.

Und auch eine deutsche Serie nimmt im September ihren Lauf: Deutschland 89 setzt die Geschichte rund um den ehemaligen DDR-Spion Martin Rauch (gespielt von Jonas Nay) fort, der durch den Fall der Berliner Mauer auf einmal seine Arbeit verliert. Wird er jetzt zum KGB wechseln? Die Serie war 2015 mit Deutschland 83 gestartet und ist auch international erfolgreich. Anders als die ersten beiden Staffeln, wird Deutschland 89 nur bei Amazon Prime zu sehen sein

Außerdem wird im September die Amazon Original Doku „All In: The Fight For Democracy“ auf Amazon Prime zu sehen sein. Darin wird die Unterdrückung von Wählern in den USA untersucht und weist damit auf ein großes Problem in der amerikanischen Rechtsprechung hin. Für Fachwissen sorgt Stacey Abrams, die ehemalige Minderheitenführerin des Repräsentantenhauses von Georgia.

Die August – Highlights im Überblick

Neue Serien und Staffeln



The Boys – Staffel 2: ab 04.09.

Deutschland89: ab 25.09.

Doom Patrol – Staffel 2: ab 28.09.

Fernando: ab 25.09.

Siren – Staffel 1: ab 18.09.

Shooter – Staffel 3: ab 30.09.

Supernatural – Staffel 14: ab 01.09.

Neue Filme

All In: The Fight for Democracy (OV/OmU): ab 18.09.

Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat: ab 23.09.

Knives Out – Mord ist Familiensache: ab 02.09.

Creed II: Rocky‘s Legacy ab 24.09.

I See You – Das Böse ist näher als du denkst: ab 27.09.

Attraction 2: Invasion: ab 05.09.

Countdown: ab 30.09.

Skin: ab 06.09.

Amundsen – Wettlauf zum Südpol: ab 11.09.

The Guilty: ab 15.09

Maria Stuart, Königin von Schottland: ab 23.09.

Freies Land: ab 10.09.

Kartoffelsalat 3: Das Musical: ab 30.09.

Les Misérables: ab 23.09.

Königin: ab 14.09.

Einsam zweisam: ab 19.09.

Vom Gießen des Zitronenbaums: ab 16.09.

30 und Single – Alte Liebe rostet doch: ab 01.09.

Die Kunst der Nächstenliebe: ab 30.09.

The Wrestler: ab 17.09.

Mr. & Mrs. Smith: ab 08.09.

Tschick: ab 15.09.

Creed: ab 24.09.

Systemfehler – Wenn Inge tanzt: ab 04.09.

Neue Kids-Highlights

Latte Igel und der magische Wasserstein: ab 25.09.