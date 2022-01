Die Sky Highlights der kommenden Tage

Anzeige

Sky hat in einem Ausblick einige Programm-Highlights hervorgehoben, die bis Ende Januar bei dem Pay-TV-Anbieter starten.

Bereits seit dem 15. Januar nimmt es Nicolas Cage in der Horrorgroteske „Willy’s Wonderland“ mit dämonischen Puppen auf. Am 21. und 22. Januar bekommt er Unterstützung von Steven Soderbergh’s („Ocean’s Eleven“) neuem Thriller „No Sudden Move“ sowie der Sci-Fi-Action „Monsters of Man“. Am 28. Januar gesellt sich der Animationsfilm „Drachenreiter“ hinzu. Gegen Monatsende können alle Harry Potter Fans außerdem in dem großen „20th Anniversary“ Special auch in der deutschen Synchronfassung nach Hogwarts zurückkehren. Weitere Film-Highlights sind laut Sky „One Night in Bangkok“ (ab 29.1.) und „Charm City Kings“ (ab 31.1.).

In der Seriensparte hebt Sky derweil die zweite Staffel des Thrillers „Der Pass“ sowie die Dokumentation „Tina“ über Tina Turner hervor. Beide Inhalte starten am heutigen 21. Januar. Am 27. Januar nimmt Sky zudem die neue Staffel vom „Quatsch Comedy Club“ und die erste Staffel der True-Crime-Serie „Murder at the Cottage“ ins Programm. Einen Tag vorher startet auch die erste Staffel von „Bloods“. Bereits erscheinen sind in diesen Monat die zweite Staffel der Mafia-Serie „L’Ora – Worte gegen Waffen“ und die erste Staffel von „Fantasy Island“.

Alle genannten Filme und Serien sind verfügbar auf Abruf und über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.