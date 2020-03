Disney+ Ausstrahlungsrhythmus bekanntgegeben

Was ist zum Start bei Disney+ alles zu sehen? Vom Großteil der Serien werden in der ersten Woche zwei Folgen verfügbar sein – doch von den Star Wars-Formaten gibt es mehr.

Die meisten Serien werden zum Launch von Disney+ am 24. März mit der ersten Folge verfügbar sein, gefolgt von einer weiteren Episode am Freitag, den 27. März. Im Anschluss daran kommt jeden Freitag eine neue Folge hinzu. Die beiden Disney+ Originals „The Mandalorian“ sowie „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel” machen hier eine Ausnahme.

Von beiden Formaten werden zum Start gleich zwei Folgen abrufbar sein. Im Fall von „The Mandalorian“ gibt es auch am Freitag darauf jeweils noch eine weitere Episode. Die finale Staffel von „Star Wars: The Clone Wars” wird ab dem 27. März mit wöchentlich jeweils zwei Episoden jeden Freitag fortgesetzt.

Ab dem 17. April gibt es dann – simultan zur Ausstrahlung in den USA – nur noch eine neue Folge „Clone Wars” pro Woche.