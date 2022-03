Disney+: Das sind die Highlights im April

Anzeige

Disney+ zeigt im April unter anderem ein Sonderprogramm zum Earth Day und die neue Reality-Show rund um die Kardashians.

Mit der Teenie-Komödie „Sex Appeal“ widmet sich die Streaming-Plattform ab dem 8. April den Irrungen und Wirrungen von Liebe und Sex. Ab 14. April kehren zudem „Die Kardashians“ mit ihrer neuen Reality-Serie zurück und gewähren im Star-Bereich von Disney+ einen Einblick in ihren turbulenten Alltag. Einen Tag später startet mit „Fresh“ dann ein Thriller im Streaming-Programm, in dem ein Online-Dating gehörig aus dem Ruder läuft. Seine Deutschlandpremiere feiert der Film bereits zuvor auf der großen Leinwand im Rahmen des Fantasy Filmfest in mehreren deutschen Städten.

Zum diesjährigen Earth Day am 22. April verspricht Disney+ zudem eine Reise um die Welt. Mehrere Filme und Specials widmen sich der Flora und Fauna in verschiedenen Regionen der Erde. Als weiteres Highlight hebt Disney+ in seiner Vorschau die neue Serie „The Dropout“ mit Amanda Seyfried als gescheiterter Selfmade-Milliardärin, die von jetzt auf gleich alles verliert. Start ist am 20. April.

Weitere Disney+ Neustarts im April

1. April

+ Bühne frei für Nate! (Disney+ Original)

6. April

+ Paartherapie mal anders – Staffel 1 (Star)

+ Single Drunk Female – Staffel 1 (Star)

13. April

+Ice Age: Scrats Abenteuer – Staffel 1 (Star)

+ 9-1-1 – Staffel 5 (Star)

21. April

+ Captive Audience (OT) – Staffel 1 (Star)

27. April

+ Sketchbook – Staffel 1 (Disney+ Original)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

6. April

+ 9-1-1: Lone Star – Staffel 2 (Star)

+ Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 5&6 (National Geographic)

+ Alive and Kicking – Staffel 1 (Star)

+ Micky Maus: Spielhaus – Staffel 1 (Disney)

+ PJ Masks – Pyjamahelden Musikvideos – Staffel 1 (Disney)

+ Konstruktionen der Superlative – Staffel 1 (National Geographic)

8. April

+ Blood on the Wall – Mexicos Drogenkrieg (National Geographic)

+ Bohemian Rhapsody (Star)

13. April

+ 9-1-1 – Staffel 4 (Star)

+ Bluey – Staffel 2 (Disney)

+ Hooten & the Lady – Staffel 1 (Star)

+ New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 3-6 (Star)

15. April

+ Hampstead Park – Aussicht auf Liebe (Star)

+ Mel Brooks’ Höhenkoller (Star)

+ Michael Kohlhaas (Star)

+ New Horizons: Die Pluto Mission (National Geographic)

+ Die Hüterin der Wahrheit – Dinas Bestimmung (Star)

+ Die Hüterin der Wahrheit – Dina und die schwarze Magie (Star)

+ Tutanchamun – Mysterien einer Grabkammer (National Geographic)

+ Wilde Welt der Wikinger (National Geographic)

20. April

+ Invasion Erde – Staffel 1 (National Geographic)

+ New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7-12 (Star)

22. April

+ Die Challenger-Katastrophe (National Geographic)

27. April

+ Afrikas Jäger – Staffel 2 (National Geographic)

+ Indiens verlorene Schätze – Staffel 1 (National Geographic)

+ Ausgesetzt: Überleben für Anfänger – Staffel 1 (National Geographic)

29. April

+ Bedrohte Tiger: Die große Zählung (National Geographic)

+ D. Wade: Life unexpected (Star)

+ Long Gone Summer (Star)

+ Mike and the mad Dog (Star)

+ Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung (National Geographic)

Quelle: Disney+/ Redaktion: JN