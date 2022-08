Disney+ Day lockt mit Marvel-Titeln und Vorteilen für Abonnenten

Anzeige

Am 8. September findet der Disney+ statt. Im Programm wartet unter anderem der Streaming-Start von „Thor: Love and Thunder“.

Anlässlich des Disney+ Days wird das Streaming-Programm um diverse Titel erweitert. Dazu gehören „Thor: Love and Thunder“ und „Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder“, „Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedis“, „Wedding Season“, „Tierra Incognita“ und „Willkommen im Club“, ein neuer Kurzfilm von Die Simpsons. Daneben erscheinen am Disney+ Day auf der Streaming-Plattform das Remake von „Pinocchio“, neue Folgen von „She-Hulk“, „Cars on the Road“, „Growing Up“ und „Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory“.

Die Disney Parks und Produkte beteiligen sich an den Feierlichkeiten zum Disney+ Day mit Vergünstigungen für Abonnenten, wie der Konzern ankündigte. Dazu gehören etwa vorzeitiger Eintritt in die Walt Disney World und das Disneyland Resort, Fototermine, Unterhaltungsangebote und kulinarische Angebote.

