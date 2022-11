Disney+ im Dezember mit Horror-Highlight „Barbarian“ und mehr

Anzeige

Disney+ hat eine Vorschau auf sein Dezember-Programm veröffentlicht. Unter anderem erscheint der in den USA gefeierte Horrorthriller „Barbarian“.

Anzeige

Mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren und jeder Menge Vorschusslorbeeren aus den USA erscheint „Barbarian“ im Star-Bereich von Disney+. Während der Horrorthriller in den USA bereits im September in die Kinos kam, müssen sich deutsche Horrorfans noch bis zum 28. Dezember gedulden, ehe sie auf der Plattform erfahren können, was genau einer jungen Frau in einem Ferienhaus zustößt, das neben ihr auch noch von einem anderen Mann gebucht wurde.

Für den Star-Bereich kündigt Disney+ außerdem unter anderem die neue Original Limited Serie „Mord im Auftrag Gottes“ an, basierend auf einem True-Crime-Roman von Jon Krakauer. Die Serie erzählt von dem Mordfall an Brenda Wright Lafferty und ihrer Tochter in einem Vorort im Salt Lake Valley im Jahr 1984. Ab dem 14. Dezember kann man das Format streamen.

In seiner Monatsvorschau verweist Disney+ darüber hinaus bereits auf ausgewählte Highlights, die der Streamingdienst im kommenden Jahr veröffentlichen wird. Dazu zählen etwa die True-Crime-Saga „Welcome to Chippendales“, neue Staffeln von „The Mandalorian“ und „Loki“ oder auch „Sam – Ein Sachse“, die erste deutsche Disney+ Original Serie.

Weihnachts-Highlights bei Disney+

Marvel Studios’ Special Presentation:The Guardians of the Galaxy Holiday Special

LEGO Star Wars Holiday Special

High School Musical: Das Musical: Holiday Special

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt

Ice Age: Eine coole Bescherung

Stirb langsam-Reihe

Kevin – Allein zu Haus-Reihe

The Hip Hop Nutcracker

Pentatonix: Around the World for the Holidays

Micky Maus: Donald, die Weihnachtsente

Micky & Minnie: Der Weihnachtswunsch

Wochenend-Familie. Weihnachts-Special

Disney+ Neustarts im Dezember

2. Dezember

The Housewife & the Shah Shocker (Star)

Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme?

Our Only Chance

7. Dezember

The Come Up – Staffel 1 (Star)

9. Dezember

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück

14. Dezember

Between the World and Us – Staffel 1 (Star)

Das Netz – Power Play – Staffel 1 (Star)

Das Vermächtnis von Montezuma

Mord im Auftrag Gottes

21. Dezember

This Fool – Staffel 1 (Star)

28. Dezember

Encanto at the Hollywood Bowl (OT) (Disney)

Tell me Lies – Staffel 1 (Star)

Barbarian (Star)

Neue Katalog-Titel

9. Dezember

Bridget Jones’ Baby (Star)

14. Dezember

Afrikas wilde Wunderwelt (National Geographic)

Boston Legal – Staffel 1-5 (Star)

16. Dezember

Doktorspiele (Star)

Plan B (Star)

21. Dezember

Die Top Ten der 80er – Staffel 1 (National Geographic)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 21 (National Geographic)

30. Dezember

The Cave (National Geographic)

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: DisneyPlus1: © Disney