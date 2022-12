Disney+ im Januar mit „Star Wars“ und den Chippendales

Anzeige

Zu den Streaming-Höhepunkten bei Disney+ gehört im Januar unter anderem die zweite Staffel von „Star Wars: The Bad Batch“.

Die neuen Folgen der „Star Wars“-Serie führen die etablierten Figuren auf eine Reihe von spannenden Söldnermissionen, wie Disney+ verspricht. Die Bad Batch fliegen dabei nach dem Fall der Republik weiter durch das Imperium und treffen auf alte und neue Freunde und Feinde. Ab dem 4. Januar kann man die zweite Staffel streamen.

Disney+ blickt hinter die Kulissen der Abbey Road Studios und Chippendales

Daneben hebt Disney+ in seinen monatlichen Highlight-Ankündigungen „If These Walls Could Sing“ ab dem 6. Januar hervor. In dem Dokumentarfilm wird die bewegte Geschichte der Abbey Road Studios als Herz der Musikindustrie beleuchtet. Musiker, Produzenten, Komponisten sowie Techniker und Mitarbeiter der Studios sollen Einblicke in die dortige Arbeit gewähren.

Im Erwachsenenbereich „Star“ geht es ab dem 11. Januar derweil um die skandalträchtige Historie der berühmten Chippendales. „Welcome to Chippendales“ wird laut Streaming-Anbieter beleuchten, wie ein in die USA eingewanderter Inder zum Gründer des weltweit größten Stripper-Imperiums wurde. Zusätzlich verweist der Anbieter auf die Starttermine von „Die Biene Maja – Das geheime Königreich“ (13. Januar), „Koala Man“ (18. Januar), „The Hard Boys“ (18. Januar) und „Extraordinary“ (25. Januar).

Neustarts bei Disney+ im Januar

4. Januar

Runaway – Staffel 1 (Star)

The French Mans – Staffel 2 (Star)

6. Januar

Beba (Star)

11. Januar

Chasing Waves – Staffel 1 (Disney)

13. Januar

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen (National Geographic)

Retrograde (National Geographic)

The Territory (National Geographic)

18. Januar

König Shakir recycelt (Star)

Atlanta – Staffel 4 (Star)

20. Januar

Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne (Disney)

25. Januar

NYPD Blue – Staffel 9 (Star)

Neue Katalog-Titel

11. Januar

Die Bergretter – Staffel 13 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2&3 (National Geographic)

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 2 (National Geographic)

13. Januar

Daredevil (Star)

25. Januar

Find me in Paris – Tanz durch die Zeit – Staffel 3 (Star)

27. Januar

Heilstätten (Star)

Quelle: Disney

Bildquelle: DisneyPlus1: © Disney