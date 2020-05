Disney+: Komplette „Ice Age“-Reihe ab heute abrufbar

Ab morgen ist die Herde wieder vereint: Mit dem fünften Teil ist die „Ice Age“-Reihe auf Disney+ endlich komplett.

Treffen sich ein Mammut, ein Faultier und ein Säbelzahntiger in der Eiszeit – So oder so ähnlich begannen 2002 die humorvollen Abenteuer der „Ice Age“-Reihe. Ab morgen ist mit „Ice Age: Kollision Voraus“ auch der fünfte und bislang letzte Teil auf Disney+ verfügbar und die Reihe damit komplett.

Gemeinsam erleben das Mammut Manny, Faultier Sid – gesprochen von Publikumsliebling Otto Waalkes – und Säbelzahntiger Diego zahlreiche Abenteuer in der Welt zur Eiszeit. Doch was wäre Ice Age ohne Scrat, der unglücklichen Mischung aus Ratte und Eichhörnchen? Auf der ungeschickten Jagd nach der flüchtigen Eichel sorgt Scrat in jedem Film nicht nur für skurrile Szenen, sondern beeinflusst durch seine Missgeschicke immer wieder das Leben des Trios.

Im fünften Teil „Ice Age: Kollision Voraus“ katapultiert sich Scrat ins Weltall, wo er eine Reihe kosmischer Ereignisse auslöst, die die Welt der Eiszeit bedrohen. Um zu überleben, verlassen Manny, Sid, Diego und der Rest ihrer im Laufe der Jahre gewachsenen Herde ihr Zuhause und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise in exotische Länder, wo sie einer Vielzahl von bunten neuen Charakteren begegnen.

Alle fünf Teile „Ice Age“ ab heute vereint auf einer Streamingplattform bei Disney+.