Disney+ zeigt neuen Trailer zur 3. Staffel „The Mandalorian“

Es ist nur noch eine Frage von Wochen bis zur Veröffentlichung der dritten Staffel von „Star Wars: The Mandalorian“ – mit dem neuen Trailer schürt Disney+ die Erwartungen.

Nachdem die Hauptfilm-Reihe mit der neunten Episode „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ 2019 abgeschlossen wurde, ist „The Mandalorian“ – trotz diverser weiterer Spin-Off-Serien wie „Obi Wan Kenobi“ oder „Andor“ – aktuell das entscheidende „Star Wars“-Aushängeschild für Disney.

Der neue Trailer lässt so einige Spekulationen zu, was die neue Staffel bereit hält. Daher folgt für die folgenden Textabschnitte eine kleine Spoiler-Warnung: Nachdem am Ende von Staffel 2 Din „Mando“ Djarin (Pedro Pascal) den kleinen machtsensitiven Grogu in die Obhut von Luke Skywalker übergab, wurden die beiden in der Spin-Off-Serie „Das Buch von Boba Fett“ (2021) letztlich wieder vereint.

Disney+ bringt die dritte Staffel von „The Mandaloran“ am 1. März an den Start

In der dritten Staffel von „The Mandalorian“ werden Mando und Grogu also wieder gemeinsam durch die Galaxis reisen. Ihr Ziel ist Mandalore, der Heimatplanet der Mandalorianer. Hier will Din Djarin seine Sünden rein waschen, um dem Kodex seines Ordens treu zu bleiben. Zudem steht auch ein Wiedersehen mit der Mandalorianer-Fürstin Bo-Katan (Katee Sackhoff) an, welches womöglich mit einem erbitterten Machtkampf um die Herrschaft über den Planeten verbunden ist.

Des Weiteren zeigt der neue Trailer mehrere Jedis, die ihre Lichtschwerter aufblitzen lassen und eine Verfolgungsjagd mit imperialen Tie-Fliegern. Der Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht wird also ebenfalls weiterhin eine Rolle in der Serie spielen … es ist ja immerhin noch „Star Wars“.

Da der neue Trailer zum Schluss das Veröffentlichungsdatum direkt angibt, ist eine Verschiebung höchstwahrscheinlich nicht mehr zu befürchten. So wird die dritte Staffel von „Star Wars: The Mandalorian“ also am 1. März exklusiv auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start gehen.

