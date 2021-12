Drei Mike Krüger-Showklassiker zum 70.

Anzeige

Mike Krüger feiert seinen 70., indem er seinen Fans drei alte TV-Shows mit und von ihm selbst schenkt. Aber nur für kurze Zeit. Mit dabei ist unter anderem eine Folge der ZDF-Show „Das ist ihr Leben“ mit dem legendären Dieter-Thomas Heck.

Diesen Dienstag, den 14. Dezember 2021, feiert Komiker-Urgestein Mike Krüger seinen 70. Geburtstag. Die einstige Rampensau hat zwar erst kürzlich erklärt, dass er sich künftig aus dem Showgeschäft zurückziehen will, hat aber gleichzeitig einen Youtube-Kanal an den Start gebracht, über den er sich regelmäßig meldet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das macht er zum Beispiel mit dem Format „7 Tage – ein Kopf“, in Anspielung auf sein Mitwirken an dem RTL-Erfolgsformat „7 Tage, 7 Köpfe“, das vielen Zuschauern wohl noch in Erinnerung sein dürfte. Oder er spielt Corona-Versionen seiner Hits, wie „Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen“.

Mike verschenkt nicht nur drei Shows, sondern auch noch einen Film

Anlässlich seines 70. Geburtstags hat Mike Krüger nun aber ganz tief in der Mottenkiste gewühlt und dabei drei mitunter wirklich alte Showklassiker von und mit ihm zu Tage gefördert. Namentlich handelt es sich dabei um „Ach du bist’s, Mike“ vom 14. August 1981, „Das ist ihr Leben“ mit Dieter-Thomas Heck (1994) und eine Ausgabe der „Mike Krüger Show“ (1995). Alle drei alten Schinken stammen vom ZDF und sind für lediglich 48 Stunden hochgeladen. Stand jetzt (Dienstagabend: 22.30 Uhr) sind davon 3-5 Stunden bisher verstrichen. Man kann also den gesamten Mittwoch über getrost noch einmal auf dem Youtube-Kanal von Mike Krüger vorbeischauen.

Übrigens kann aktuell auch noch das Antrittsgeschenk, welches Mike Krüger seinen Fans zum Start des Channels gemacht hat, angeschaut werden: Der ganze Film „Geld oder Leber“ aus dem Jahr 1985. Die Aktion, die eigentlich nur bis heute andauern sollte, wurde kürzlich bis zum Jahresende verlängert.

Und an dieser Stelle natürlich auch noch vom DIGITAL FERNSEHEN-Team herzliche Glückwünsche, alles erdenklich Gute und beste Gesundheit für die deutsche Showlegende Mike Krüger.