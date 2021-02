Dschungelcamp: Die beste Staffel kommt endlich zu TV Now

Anzeige

RTL dürfte zahlreichen Dschungelcamp-Fans in dieser Woche einen Glücksmoment beschert haben, denn die wahrscheinlich beste Staffel der Dschungelshow gibt es jetzt zum Streamen bei TV Now.

In der fünften Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ im Jahr 2011 spielte sich das vielleicht bis heute größte Drama in der Geschichte der Dschungelshow ab. Model Sarah „Dingens“ Knappik brachte den Rest des Camps gegen sich auf, der sich daraufhin zu einer aufgebrachten Meute zusammenschloss und Knappik mehr oder weniger dazu zwang, freiwillig die Show zu verlassen. Das komplette Dschungelcamp-Drama in 17 Akten gibt es jetzt bei TV Now.

Bereits zuvor war es zum Eklat gekommen, als Knappik enthüllte, „US5“-Sänger und Mitcamper Jay Khan hätte ihr im Vorfeld der Dschungelshow angeboten, eine Liebesgeschichte vorzuspielen. Khan bandelte währenddessen im Camp aber bereits mit Schauspielerin Indira Weis an. Eine Affäre, auf die sich die Boulevardblätter der Nation stürzten.

Bis heute gilt die konfliktreiche Staffel für viele Fans als die bislang beste und aufregendste der Show. Ein Problem war nur: TV Now hatte sie bislang nicht im Streaming-Angebot. Zuvor waren nur alle Episoden ab Staffel 9 im Netz eingestellt. Doch das soll sich nun offenbar ändern. RTL scheint jetzt nach und nach auch die älteren Staffeln der Dschungelshow (damals noch von dem 2012 verstorbenen Dirk Bach moderiert) im Netz zur Verfügung zu stellen. Zumindest ist die fünfte Dschungelcamp-Staffel seit dieser Woche bei TV Now für Abonnenten abrufbar. Der Streamingdienst hatte die Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken beworben.

