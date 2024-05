„Dune: Prophecy“: Der erste Trailer zur Serien-Vorgeschichte

Nach „Dune: Part Two“ können sich alle Fans bereits auf neuen Stoff aus der Welt des Wüstenplaneten freuen: Der erste Trailer zu „Dune: Prophecy“ ist da.

Noch in diesem Jahr geht es zurück in das Sci-Fi-Universum von Frank Herbert. Auf bekannte Gesichter sollte man dabei allerdings nicht hoffen, denn „Dune: Prophecy“, so der Titel der neuen Serie, spielt rund 10.000 Jahre vor der Geschichte um den jungen Adeligen Paul Atreides. In dem Prequel wird es um die Geburtsstunde des sogenannten Bene Gesserit-Ordens gehen, also jener Gruppe von Frauen, die über hellseherische und andere wundersame Kräfte verfügen und im Schatten die Geschicke des Imperiums für ihre eigene Zwecke lenken und manipulieren. Die Romanvorlage von Frank Herberts Sohn Brian und dem Schriftsteller Kevin J. Anderson, von der die Show inspiriert sein soll, erschien in Deutschland unter dem Titel „Der Thron des Wüstenplaneten„.

„Dune: Prophecy“ scheint dabei in viele verschiedene Winkel und Regionen zu bewegen, die man in den zwei jüngsten Kino-Verfilmungen von Regisseur Denis Villeneuve noch nie zu Gesicht bekam. Villeneuve war ursprünglich als Regisseur für den Auftakt der Serie angedacht, stieg später allerdings aus dem Projekt komplett aus. Außerdem hatte Warner das Format zunächst unter dem Titel „Dune: The Sisterhood“ angekündigt, bevor im vergangenen Jahr die Umbenennung folgte.

„Dune: Prophecy“ soll im Herbst 2024 starten

In den Hauptrollen der Serie spielen unter anderem Emily Watson, Tabu, Olivia Williams und Mark Strong. Im Herbst 2024 soll „Dune: Prophecy“ seine Premiere bei Max feiern. Das Format schließt damit quasi als nächste große Serie über Ränkespiele in einer fiktiven Welt an die bevorstehende zweite Staffel von „House of the Dragon“ an, die im Sommer ausgestrahlt wird.

Wann und wo das „Dune“-Prequel in Deutschland läuft, ist aktuell noch nicht offiziell bekannt. Denkbar wäre ein Start bei Sky und Wow. Bis dahin steht in Deutschland zunächst der Heimkinostart von „Dune: Part Two“ auf DVD, Blu-ray und UHD Blu-ray Ende Mai an. Der dritte Kinofilm mit dem Titel „Dune: Messiah“ ist bereits angekündigt und wird derzeit vorbereitet.

Den ersten englischsprachigen Trailer von „Dune: Prophecy“ kann man hier sehen:

