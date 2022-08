Ab heute: Telekom bringt Live-Eishockey kostenlos bei MagentaTV

Anzeige

Im TV- und Streaming-Angebot der Telekom kann man die U20 WM und Frauen WM im Eishockey live und kostenlos verfolgen.

Die U20 WM in Kanada eröffnet die Eishockey-Saison bei MagentaSport bereits am 10. August 2022. Alle deutschen Spiele in der Gruppenphase sowie die K.O.-Begegnungen ab den Viertelfinals werden live und kostenfrei gesendet, teilte die Telekom mit. Die Wiederholungen der einzelnen Partien und deren Highlights sind tagsüber bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App kostenfrei abrufbar. Bundestrainer Tobias Abstreiter hat den Kader stark verjüngt, verfolgt aber hohe Ziele: „Ich denke, wir haben sehr gute Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen.“

Danach erhält die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zur WM in Dänemark (vom 25. August bis 4. September) erstmals eine große Bühne, wie MagentaSport ankündigt. Live werden mindestens die vier deutschen Gruppenspiele gegen Ungarn, Schweden, Tschechien, Dänemark und das WM-Finale gezeigt.

Die neue PENNY DEL-Saison startet am 15. September ab 19 Uhr mit dem Duell der Kölner Haie gegen EHC Red Bull München. MagentaSport bietet den Fans dann laut eigenen Aussagen wie gewohnt alle DEL-Partien live. Die Übertragungsrechte liegen noch bis zur Saison 2027/28 beim TV- und Streaming-Angebot der Telekom.

Live-Spiele der U20 WM in der Übersicht:

10. August, Sendestart 4 Uhr, USA-Deutschland

11. August, Sendestart 4 Uhr, Deutschland-Österreich

14. August, Sendestart 4 Uhr, Deutschland-Schweiz

16. August, Sendestart 4 Uhr, Schweden- Deutschland

17. August, Sendestart 18 Uhr, VF 1

17. August, Sendestart 21.30 Uhr, VF 2

18. August, Sendestart 1 Uhr, VF 3

18. August, Sendestart 4.30 Uhr, VF 4

19. August, Sendestart 22 Uhr, HF 1

20. August, Sendestart 2 Uhr, HF 2

20. August, Sendestart 22 Uhr, Spiel um Platz 3

21. August, Sendestart 2 Uhr, Finale

Live-Spiele der Eishockey Frauen WM in der Übersicht:

25. August, 15.30 Uhr, Deutschland-Ungarn

27. August, 15.30 Uhr, Schweden -Deutschland

29. August, 15.30 Uhr, Deutschland- Tschechien

30. August, 19.30 Uhr, Dänemark-Deutschland

1. September, Viertelfinale (mit deutscher Beteiligung)

3. September, Halbfinale (mit deutscher Beteiligung)

4. September, Finale

