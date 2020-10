„El Cid“: Erster Einblick in Amazons neue Historienserie

Anzeige

Bald erscheint bei Amazon eine neue Originalserie mit dem Titel „El Cid“. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu der Historienserie.

„El Cid“ soll noch in diesem Jahr in über 240 Ländern und Territorien exklusiv bei Prime Video starten. In den Hauptrollen der Historienserie sind unter anderem Jaime Lorente („Haus des Geldes“), José Luis Garcia-Pérez und Elia Galera zu sehen.

Die Serie erzählt die Geschichte von Rodrigo Díaz, auch bekannt als „Ruy“. In der Serie soll sein Aufstieg vom kleinen Jungen zum Kriegshelden und vom Knappen zum König nachvollzogen werden. Rodrigo muss seinen Platz in der komplexen Monarchie Spaniens finden und wird in die Machtkämpfe der Zeit verwickelt. Dazu kündigt Amazon an, dass die Serie Prime-Mitgliedern einen Einblick in die verschiedenen religiösen Gemeinschaften Spaniens zu dieser Zeit geben soll. Ruy gewann die Bewunderung der Christen, Araber und Juden, die nebeneinander lebten.

Dem ersten Trailer ist außerdem zu entnehmen, dass es in der Historienserie keinesfalls zimperlich zur Sache gehen wird: