Prime Video: Über 300 Filme nur kurze Zeit für 97 Cent

Bereits vor dem anstehenden Prime Day bietet Amazon seinen Kunden ausgewählte Entertainment-Aktionen. So können Prime-Mitglieder ab heute etwa über 300 Filme zum kleinen Preis ausleihen.

Alle Aktionsfilme kosten als Video on Deman 97 Cent. Nach dem Ausleihen stehen die Filme dann jeweils 30 Tage zur Verfügung. Nach dem erstmaligen Starten des Videos ist dieses noch für 48 Stunden abrufbar. Die Aktion läuft noch bis zum 11. Oktober.

Zu den Highlights im Programm gehört beispielsweise Stephen Soderberghs „Contagion“. In dem Thrillerdrama versucht eine Gruppe von Wissenschaftlern, gegen eine sich rasant ausbreitende Seuche zu kämpfen. Währenddessen will ein Familienvater (Matt Damon) seine Tochter schützen und ein fanatischer Blogger (Jude Law) schürt weltweit mit Hass und Verschwörungstheorien Panik. Der Film von 2011 weist offensichtlich viele Parallelen zur gegenwärten Weltlage auf. Am Anfang der Pandemie entwickelte sich Soderberghs Drama sogar zu einem echten Streaminghit.

Wer nach vergnüglicher Kost sucht, für den bietet Amazon unter anderem den Geheimtipp „Die Wache“ von Quentin Dupieux an. Während dessen Lederjacken-Groteske „Monsieur Killerstyle“ erst kürzlich neu erschien, haben Fans des Kultregisseurs noch einmal die Gelegenheit, das skurrile Kammerspiel rund um ein missglücktes Polizeiverhör nachzuholen. Zu den Neuerscheinungen des Prime Deals zählt darüber hinaus beispielsweise auch „Lindenberg! Mach dein Ding!“. Das deutsche Biopic über den Musiker Udo Lindenberg erschien erst diesen Sommer für das Heimkino und ist nun bei Prime Teil der Spar-Aktion. Eine vollständige Übersicht aller Titel der Aktion gibt es hier.

Ausgewählte Film-Highlights der Prime Deals:

The Gentlemen (auch in 4K UHD)

Elle

Ballon

Open Water: Cage Dive

Contagion

The Shallows – Gefahr aus der Tiefe

Sicario

Blade Runner 2049

The Peanut Butter Falcon

Lindenberg! Mach dein Ding

Hereditary – Das Vermächtnis

Inception

Saw

Brimstone – Erlöse uns von dem Bösen

Die Wache

I, Tonya

Bis dann, mein Sohn