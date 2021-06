EM 2021: MagentaTV gibt weitere Exklusiv-Partie bekannt

Anzeige

MagentaTV zeigt bekanntlich das gesamte EM-Turnier live. 10 Begegnungen davon sogar exklusiv. Nun ist die insgesamt sechste bekanntgegeben worden.

Am Sonntag zeigt MagentaTV um 18 Uhr exklusiv das Spiel Schweiz gegen Türkei. Für die beiden Mannschaften wird es dabei darum gehen, die letzte Hoffnung auf ein Weiterkommen am Leben zu halten. Das Parallelspiel bestreiten der Gruppenzweite Wales (4 Punkte) und Italien (6). Diese Partie ist im ZDF und bei MagentaTV live sehen.

Mit Portugal – Frankreich wartet danach noch echter Knaller, der ebenfalls bereits jetzt schon fest steht. Am Montag (21. Juni) folgen noch zwei weitere Exklusiv-Partien auf MagentaTV um 18 Uhr und 21 Uhr. Am Dienstag und Mittwoch läuft jeweils noch ein zusätzliches Spiel ausschließlich beim TV-Angebot der Telekom. Da ARD und ZDF bei den parallel stattfindenden Begegnungen der 3. Gruppenspieltage ein Vorwahlrecht besitzen, muss zunächst noch abgewartet werden, wie die nächsten Spiele dieser Tage ausgehen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Telekom nun weitere Exklusiv-Begegnungen in kurzen Abständen verkündet.

Die bisher feststehenden Exklusiv-Spiele

Samstag, 12. Juni: Wales – Schweiz (Gruppe A) 1:1

Montag, 14. Juni: Schottland – Tschechien (Gruppe D) 0:2

Mittwoch, 16. Juni: Finnland – Russland (Gruppe B) 0:1

Freitag, 18. Juni: Schweden – Slowakei (Gruppe E) live ab 15 Uhr

NEU! Sonntag, 20. Juni: Türkei – Schweiz (Gruppe A) live ab 18 Uhr

Mittwoch, 23. Juni: Portugal – Frankreich (Gruppe F) live ab 21 Uhr

Lesen Sie auch den Komplett-Überblick von DIGITAL FERNSEHEN mit allen EM-Übertragungen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.