EM-Playoffs heute live bei DAZN – Deutschlands letzter Gruppengegner wird gesucht

Bundestrainer Joachim Löw guckt heute sicherlich gespannt nach Budapest. In der Puskas-Arena ermitteln Ungarn und Island im Playoff den dritten deutschen EM-Vorrundengegner.

Der Sieger der Partie (20.45 Uhr, DAZN) wird im kommenden Sommer mit dem DFB-Team, Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal in der Gruppe F vertreten sein. Das Duell mit Deutschland findet am 23. Juni in der Münchner Allianz Arena statt. Ungarn könnte sich mit einem Sieg zwei EM-Heimspiele in Budapest gegen Portugal und Frankreich sichern.

Um drei weitere EM-Tickets geht es in den Duellen zwischen Nordirland und der Slowakei, Serbien und Schottland sowie Georgien und Nordmazedonien – alle drei zur selben Anstoßzeit ebenfalls live bei DAZN. Der Sportstreaming-Anbieter hat mit der Begegnung zwischen England und Irland aber unter anderem auch noch einen echten Freundschaftsspiel-Kracher ab 21 Uhr live im Programm.

Die Nationalmannschaft selbst ist wieder am Samstag im Einsatz. Das Spiel gegen die Ukraine läuft im ZDF – Anpfiff ebenfalls 20.45 Uhr. Nach dem Spiel gegen Spanien (17. November, ARD) geht die Nationalmannschaft bis zum März, wenn die WM-Qualifikation, beginnt, in eine viermonatige Winterpause.

Vielleicht ganz gut so, in Anbetracht der immer weiter sinkenden Einschaltquoten bei Länderspielen.(dpa/bey)