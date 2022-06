„FC Bayern World Squad“: Neue Serie über Nachwuchsfußballer in Arbeit

Anzeige

Der Traum vom Fußballprofi: Die Serie „FC Bayern World Squad“ begleitet Nachwuchsspieler auf ihrem Weg nach oben in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern und Volkswagen

Anzeige

Leonine Studios produziert für den FC Bayern die exklusive 8-teilige Serie zur zweiten Auflage des „FC Bayern World Squad“, bei dem Nachwuchsfußballer aus der ganzen Welt ihrem Traum näherkommen, eines Tages Profi zu werden. Begleitet wird die komplette Reise der Jugendspieler vom Training über den Auswahlprozess bis hin zum Spiel gegen den Nachwuchs des FC Bayern.

Ausführende Produktionsfirma ist das zu Leonine Studios gehörende Produktionsunternehmen i&u TV, das die Serie in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern und dessen Partner Volkswagen produziert.

FC Bayern World Squad – rund um die Welt

Am 6. Juni brachen die ausgewählten Talente zu einer neuntägigen Reise nach Brasilien auf, um in Rio de Janeiro unter anderem gegen die U19 von CR Flamengo und Vasco da Gama zu spielen. Der deutsche Rekordmeister bietet mit seinem Partner Volkswagen in diesem Jahr insgesamt 20 Nachwuchsfußballern aus 17 Ländern die Chance, sich in den kommenden Monaten unter Anleitung von professionellen FC Bayern-Coaches weiterzuentwickeln.

Insgesamt haben sich 2.604 Spieler aus 106 Nationen in kurzen Videos um einen der begehrten Kaderplätze beworben – fast vier Mal so viele wie im vergangenen Jahr, als es 654 aus 64 verschiedenen Ländern waren.

Jahrgang und Scouting

Einzige Voraussetzung für die Teilnahme war das Geburtsjahr: 2004 oder 2005. Der Scouting- und Entscheidungsprozess wurde angeleitet vom einem professionellen Trainerteam um den ehemaligen Bayern-Kapitän und Weltmeister Klaus Augenthaler.

Im vergangenen Jahr konnte sich José Mulato aus Kolumbien für einen Profivertrag empfehlen; aktuell spielt der Stürmer beim FC Dallas / North Texas FC – ein Musterbeispiel, wie Träume durch den FC Bayern World Squad wahr werden.

Soziale Kompetenzen der Spieler

Neben den sportlichen Aspekten ruht bei der Entwicklung der Talente ein besonderer Fokus auf Teambuilding und Kulturaustausch. Der Kader für die Reise nach Rio de Janeiro umfasst 19 Spieler plus drei Talente aus Brasilien, am Ende der Woche wird aber nur eines der drei lokalen Talente in den permanenten Kader des FC Bayern World Squad aufgenommen.

Begleitet wird das gesamte Team von der FC Bayern Legende Zé Roberto. Untergebracht ist man in der Jugendakademie von CR Flamengo. Der Abschluss des FC Bayern World Squad ist für alle ausgewählten Talente ein Trainingslager in München.

Dort bekommen die Nachwuchskicker die Chance, den FC Bayern noch genauer kennenzulernen und sich in einem Spiel mit der U19 des FC Bayern zu messen. Das Spiel findet am 16. Juli in der Allianz Arena statt.

Die 8-teilige Serie wird laut Leonine im Herbst auf dem YouTube-Kanal und der Homepage des FC Bayern sowie ausgewählten internationalen Medien ausgestrahlt.

Aktuelle Termine und Übertragungen im Fußball lesen Sie auf DIGITAL FERNSEHEN.

Quelle: Leonine Studios

Bildquelle: DF_FC Bayern World Squad zweite Auflage: LEONINE Studios