Die Fußball-Woche im TV: Mehr Nations League im Free-TV und letzte WM-Tickets

Auch in der kommenden Woche sind vor der Fußball-Sommerpause die Nationalmannschaften voll gefordert. In der Nations League trifft die DFB-Auswahl auf England und Ungarn, die WM-Qualifikation geht in die Schlussphase – die Fußball-TV-Highlights:

Diesen Dienstag ist es wieder soweit: Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht der Klassiker gegen England auf dem Programm. Am Wochenende folgt in Ungarn gleich das dritte Spiel im Juni. Lange Zeit stand gar nicht fest, wo die Nations League neben RTL im TV läuft. Außerdem ist auch der DFB-Nachwuchs nochmal gefordert. Im WM-Gastgeberland Katar beginnt derweil der Abschluss der WM-Qualifikation – das ist auch aus deutscher Sicht interessant.

Nationalmannschaft: Das 1:1 beim schwächelnden Europameister Italien ließ zum Start in die Nations League noch viele Wünsche offen. Schon am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) gibt es in München gegen den alten Rivalen England die nächste Partie. „Es geht jetzt darum, die Dinge besser zu machen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick in Bologna. Und es geht auch um eine Revanche für die Niederlage in der vorangegangenen Begegnung. Das 0:2 in Wembley war das letzte Spiel in der Ära von Flicks Vorgänger Joachim Löw vor einem Jahr. In das EM-Achtelfinale war die DFB-Auswahl nur dank des mühsamen 2:2 gegen Ungarn gekommen. Die Ungarn – am Samstag 1:0-Sieger über England – sind dann am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest nächster deutscher Kontrahent.

Nations League findet erst in letzter Sekunde zweiten TV-Sender neben RTL

U21: Um die EM-Qualifikation geht es für die deutschen Fußball-Junioren beim abschließenden Spiel am Dienstag in Polen nicht mehr, den Platz für die Endrunde im kommenden Jahr hat die U21-Auswahl nach dem 4:0 über Ungarn am vergangenen Freitag sicher. Gegen Polen gab es daheim beim 0:4 allerdings eine herbe Pleite. Coach Antonio Di Salvo sieht die Niederlage indes als Wendepunkt in der Qualifikation. „Wir wollen auf jeden Fall unsere Revanche“, sagte der gegen Ungarn angeschlagene Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Die Chance dazu bietet sich ebenfalls morgen, um 18 Uhr (ProSieben Maxx).

WM-Qualifikation: Nach dem Abschluss der WM-Qualifikation in Europa geht es nun im Gastgeberland Katar um die letzten Plätze für die Endrunde ab dem 21. November. Am Dienstag spielen die Vereinigten Arabischen Emirate und Australien (19.50 Uhr, Sportdigital Fussball) den Gegner von Peru im interkontinentalen Entscheidungsspiel am 13. Juni aus. Am 14. Juni ermitteln dann Costa Rica und Neuseeland den 32. und letzten WM-Teilnehmer.

Der Sieger dieser Partie ist neben Spanien und Japan auch Gegner der DFB-Auswahl.

Bildquelle: Fussball: © pressmaster - Fotolia.com