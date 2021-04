Filmpakete von Mittelerde bis Mad Max stark reduziert – auch in UHD

Anzeige

Der Reboot von Stephen King’s „Es“, das Regie-Oeuvre von Clint Eastwood, ein großes Christopher Nolan-Paket mit allen „Batman“-Filmen, Die „Mad Max“-Collection und alle Filme aus dem „Harry Potter“-Universum: Bei Apple TV können gerade Film-Bundles zum Sonderpreis erstanden werden.

Von den reduzierten Filmpaketen stehen im Apple TV Store auch einige vollständig in UHD zum Streamen und Download bereit. Hier eine Übersicht der größten angebotenen Bundles:

„Hobbit“ & „Herr Der Ringe“: Alle Filme für 17,99 Euro

„Der Herr der Ringe“-Trilogie (Aktionspreis: 9,99 Euro )

„Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 9,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 9,99 Euro „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ (4K UHD, Dobly Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis; 9,99 Euro

(4K UHD, Dobly Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis; 9,99 Euro „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis 9,99 Euro

„Der Hobbit“-Trilogie (Aktionspreis: 9,99 Euro )

„Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 9,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 9,99 Euro „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 9,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 9,99 Euro „Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere“ (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 9,99 Euro

„Harry Potter & Phantastische Tierwesen“: Alle Filme für 59,99 Euro

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro „Harry Potter und der Feuerkelch“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro „Harry Potter und der Orden des Phoenix“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – 1“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – 2“ (4K UHD, Dolby Vision) – Einzelpreis 11,99 Euro

„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 11,99 Euro

(4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 11,99 Euro „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos) – Einzelpreis: 11,99 Euro

7 DC-Filme in UHD für 34,99 Euro

Die allesamt in UHD zum Download bereitstehenden Filme aus dem Comic-Universum von DC: „Shazam!“, „Aquaman“, „Justice League“, „Wonder Woman“, „Suicide Squad“, „Man of Steel“ und „Batman vs. Superman: Dawn of Justice (Ultimate Edition)“.

Clint Eastwood Collection: 8 HD-Filme für 29,99 Euro

„Flags of our Fathers“

„Letters from Iwo Jima“

„Gran Torino“

„Invictus – Unbezwungen“

„J.Edgar“

„Mystic River“

„Space Cowboys“

„Unforgiven“

Weitere reduzierte Film-Bundles bei Apple TV

„Dirty Harry“ : 5 Filme in HD für 17,99 Euro

: 5 Filme in HD für 17,99 Euro „Blade“-Trilogie in HD für 11,99 Euro – Teil 1 in UHD

in HD für 11,99 Euro – Teil 1 in UHD „Lethal Weapon“ : 4 Filme in HD für 12,99 Euro

: 4 Filme in HD für 12,99 Euro „Mad Max“ : 4 Filme HD für 12,99 Euro

: 4 Filme HD für 12,99 Euro Stephen King’s „Es“: Beide Filme der Neuauflage in UHD für 12,99 Euro

