Final Four der Handball-Champions League mit THW Kiel: So kann man es live sehen

Beim Final Four der Champions League im Handball ist an diesem Wochenende auch der deutsche Rekordmeister THW Kiel mit dabei.

Die Handballwelt schaut an diesem Wochenende nach Köln. Dort kämpfen die vier besten Teams in Europa um die wichtigste europäische Handballtrophäe. Nur auf DAZN bekommen Handball-Fans alle Spiele und Stimmen des Final Four der EHF Champions League live und exklusiv. Und mit Bob Hannig hat sich DAZN extra für das Finalturnier einen hochkarätigen Experten als Verstärkung geholt.

Füchse-Manager Bob Hanning als Experte im Einsatz

„Es spielen die vier besten Mannschaften Europas gegeneinander, ich erwarte hier Sport auf allerhöchstem Niveau. Ich freue mich auf dieses Handballevent der Superlative und darauf, es am DAZN-Mikrofon live miterleben zu dürfen“, meint Bob Hanning, DAZN-Experte und Geschäftsführer der Füchse Berlin.

Champions-League-Evergreen Kiel – Barcelona bereits im Halbfinale

Der Geschäftsführer der Füchse Berlin meldet sich am Samstag, ab 15.15 Uhr, zum Start des Halbfinals zwischen Veszprem und Kielce erstmals an der Seite von Kommentator Uwe Semrau live aus der Lanxess Arena. Danach begleitet der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Handballbundes mit Kommentator Gari Paubandt auch den Kracher zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona (18 Uhr) um das zweite Finalticket. Am Sonntag erleben alle Handball-Fans exklusiv auf DAZN dann die Entscheidung im Endspiel ab 18 Uhr. Bereits vorher überträgt DAZN das Spiel um Platz 3 (15:15 Uhr).

DAZN produziert alle Spiele direkt aus der vollgepackten Lanxess Arena in Köln, und wird die herausragende Stimmung wie immer direkt in die Wohnzimmer der Fans transportieren – u.a. mit Reporter Sascha Staat, der vor Ort die wichtigsten Stimmen einfangen wird.

Quelle: DAZN