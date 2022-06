Boxen: DAZN krallt sich Mega-Deal

Anzeige

DAZN hat sich durch einen richtungsweisenden Vertrag die weltweiten Übertragungsrechte der Boxkämpfe des wohl bedeutendsten Stars im Boxen gesichert. Dieser wird sogar Anteilseigner beim Sportstreaminganbieter.

DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, ist einen richtungsweisenden Vertrag mit Box-Star Anthony Joshua eingegangen, der das Unternehmen auf einen sprichwörtlichen Schlag zum weltweit führenden Boxsender macht.

DAZN sieht sich jetzt als Weltmarktführer im Boxen

Im Rahmen der Partnerschaft werden die zukünftigen Kämpfe auf der Sport-Entertainment-Plattform von DAZN für Abonnenten auf der ganzen Welt übertragen. DAZN ist das globale Zuhause des Boxsports. Abonnenten haben einen einzigartigen Zugang zu den besten Kämpfern der Welt, darunter Canelo Álvarez, Ryan Garcia, Gennadiy „GGG“ Golovkin und Katie Taylor. Daher ist dieser Vertrag für Joshua und DAZN nur der logische nächste Schritt.

Joshua wird Anteilseigner

Mit dieser Vereinbarung wird Joshua auch Anteilseigner, Sonderberater und Markenbotschafter von DAZN. Als Sonderberater wird er dem strategischen Beirat von DAZN angehören, während das Unternehmen sein globales Boxangebot ausbaut, indem es seinen Abonnenten ein umfassenderes und intensiveres Erlebnis bietet.

Shay Segev, CEO der DAZN Group, fügt hinzu: „AJ ist ein äußerst beliebter und einflussreicher Sportler. Seine Investition in unser Unternehmen sprechen Bände. Dieser Deal ist ein Beleg seines Glaubens für die Vision und Ausrichtung des Unternehmens. Wir begrüßen seine Leidenschaft, seine Tatkraft und – was am wichtigsten ist – das große Publikum, das er anzieht.“

Anthony Joshua: „Ich arbeite schon seit langem mit DAZN zusammen und verfolge deren Fortschritte. Wir haben in den USA seit vielen Jahren eine wirklich erfolgreiche Partnerschaft und ich kenne das Team und verstehe die Leidenschaft und den Antrieb des Unternehmens.“

