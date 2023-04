Formel 1-Revolution bei Sky: Großer Preis von Aserbaidschan am Wochenende

Anzeige

Sky zeigt am Wochenende den Großen Preis von Aserbaidschan auf Sky Sport F1 und beschreibt dabei eine Revolution im Ablauf.

Die Formel hat ihr Grand-Prix-Format für die Wochenenden mit einem Sprintrennen revolutioniert, kündigt Sky an. So soll die Qualifikation für das Hauptrennen nun bereits am Freitag stattfinden und die Sprint-Qualifikation am Samstagvormittag. Da der Sprint selbst am Nachmittag startet, wird es an besagten Wochenenden nur noch eine reine Trainingseinheit (Freitag) geben, erklärt der Pay-TV-Anbieter.

Durch die Sprint-Revolution soll vermieden werden, dass Fahrer ihre Position im Hauptteil des Sprintrennens halten, um ihren Platz für das Rennen am Sonntag nicht zu gefährden, heißt es in der Ankündigung weiterhin. Laut Sky-Kommentator Sascha Roos kann dementsprechend nun samstags auf der 100 Kilometer langen Strecke mehr Risiko eingegangen werden.

Formel 1 bei Sky auch in UHD HDR

Sky überträgt laut eigenen Angaben den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku live und exklusiv. Das Rennen in Baku kann man dabei mit Sky Q auch in Ultra-HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens erleben, wirbt der Anbieter. Inhalte aus Formel 1 und Motorsport im Allgemeinen sind sowohl über Sky Q als auch Sky Go auf Abruf verfügbar.

Großer Preis von Aserbaidschan live auf Sky Sport F1:

Freitag, 28.4.:

09:05 – 10:00 Uhr: Formel 2 – Training

11:15 – 13:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

13:00 – 13:45 Uhr: Formel 2 – Qualifying

14:30 – 16:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

16:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 29.4.:

10:15 – 11:45 Uhr: Formel 1 – Sprint-Qualifikation

12:50 – 14:00 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

14:45 – 16:30 Uhr: Formel 1 – Sprint

16:30 – 17:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Sprint

Sonntag, 30.4.:

09:15 – 10:45 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:30 – 12:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

12:55 – 15:00 Uhr: Formel 1 – Rennen

15:00 – 15:45 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

15:45 – 16:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

16:15 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Aserbaidschan

Montag, 1.5.:

13.00 – 13.15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News

Bildquelle: formel1uhd: Sky Deutschland