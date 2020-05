Frauenfußball-Bundesliga am Wochenende im Livestream oder TV

Alle fünf Spiele beim Wiederanpfiff der Frauen-Bundesliga am Wochenende sind im Livestream oder TV zu sehen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit.

Das Topspiel des 17. Spieltags zwischen dem Tabellenzweiten FC Bayern München und dem -dritten TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (13.00 Uhr) wird auf sportschau.de und BR24 Sport live gestreamt.

Eröffnet wird der Spieltag am Freitag (14.00 Uhr) mit der Partie des Spitzenreiters VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Dieses Spiel und die Begegnung Bayer 04 Leverkusen gegen MSV Duisburg (Samstag, 14.00 Uhr) werden live auf DFB-TV gestreamt. MagentaSport und Eurosport zeigen am Freitag (19.15 Uhr) die Begegnung zwischen dem 1. FFC Frankfurt und dem SC Sand. Ebenfalls auf MagentaSport ist am Samstag (13.00 Uhr) SC Freiburg gegen 1. FFC Turbine Potsdam zu sehen.

Die Frauen-Bundesliga hatte am Montag auf dem außerordentlichen Bundestag des DFB wie erwartet grünes Licht für die Fortsetzung der Saison erhalten. Die Mehrheit der Vereine hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen. Lediglich der Tabellenletzte FF USV Jena kritisierte den Neustart, da in Thüringen aufgrund behördlicher Verordnungen bis zum 5. Juni kein Mannschaftstraining möglich ist.