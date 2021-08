Sky zeigt bald Serie um Fußballlegende Francesco Totti

Anzeige

Francesco Totti – italienischer Fußballgott und Weltmeister: Im September startet die Dramaserie „Totti – Il Capitano“ rund um den Fußballer auf Sky.

Er ist italienischer Meister, zweifacher Pokalsieger, Torschützenkönig, Spieler des Jahres und Weltmeister. Francesco Totti ist wohl der Fußballgott Italiens schlechthin. Und nachdem basierend auf seinen Memoiren bereits eine Doku produziert wurde, geht das Leben des Ex-Fußballkapitäns nun in Serie.

Dramaserie „Totti – Il Capitano“

In der sechsteiligen Serie dreht sich alles um die beiden letzten Jahre der Karriere der italienischen Fußballlegende. Ganze 20 Jahre ist Francesco Totti inzwischen Kapitän beim Fußballclub AS Rom. Und obwohl er von den größten Clubs weltweit umworben wurde, hat der „achte König von Rom“ seinen Heimatverein AS Rom nie verlassen.

Jedoch wird es im Jahr 2016 Zeit, an das Karriereende zu denken. Trotzdem hofft der 39-jährige Totti, dass er noch ein paar Jahre dort spielen kann. Aber als Trainer Luciano Spalletti nach sieben Jahren zu AS Rom zurückkehrt, könnten Tottis Pläne scheitern.

Buchvorlage „Un capitano“

Für die Dramaserie hat man sich vor allem an dem Buch „Un capitano“ von Francesco Totti und Paolo Condò orientiert. Außerdem zeigen Archivaufnahmen und Rückblenden Momente auf und abseits des Fußballplatzes ein. Und auch sein turbulentes Privatleben bis hin zu seinem bewegenden Abschied werden dabei gezeigt.

In der Titelrolle ist Pietro Castellitto zu sehen, Greta Scarano spielt Tottis Ehefrau Ilary Blasiin. Regie führte zudem Luca Ribuoli („La mafia uccide solo d’estate“).

„Totti“ im TV und auf Abruf bei Sky

„Totti – Il capitano“ ist ab 30. September immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Und auch auf Sky Ticket und über Sky Q ist die komplette Staffel ebenfalls ab 30. September auf Abruf verfügbar. Auch die Dokumentation „Mein Name ist Francesco Totti“ ist auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.