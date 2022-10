„Gangs of London“ kehrt zurück: Blutrünstiger Trailer zu Staffel 2

Anzeige

Ende Oktober wird bei Sky die zweite Staffel der Mafiaserie „Gangs of London“ starten. Der blutige neue Trailer ist nichts für schwache Nerven.

Anzeige

Die neue Staffel von „Gangs of London“ setzt laut Sky ein Jahr nach dem Tod von Sean Wallace und den Ereignissen der ersten Staffel ein. Wieder kämpfen die mafiösen Gangs von London um die Vorherrschaft. Unter anderem wird es um den Bandenführer Koba gehen, der davon träumt, die kriminelle Landschaft der Metropole in eine Diktatur zu verwandeln, in der alte Kodexe nicht mehr gelten.

Der neue, nicht jugendfreie Red Band Trailer zu dem Sky Original, der am Wochenende veröffentlicht wurde, gibt bereits einen Vorgeschmack, dass die zweite Staffel von „Gangs of London“ eine noch härtere und blutigere Gangart als der Auftakt der Serie anschlagen könnte. Ob es den neuen Folgen gelingen wird, ein besseres Gleichgewicht zwischen dem brutalen Action-Spektakel und seiner Gangster-Erzählung zu finden (zur Kritik zu Staffel 1), können alle Fans der Serie nun schon bald herausfinden.

Im Ensemble gibt es dabei unter anderem ein Wiedersehen mit Brian Vernel, Asif Raza und „Game of Thrones“-Star Michelle Fairley. Ab dem 20. Oktober wird die achtteilige Staffel bei Sky zu sehen sein. Jeden Donnerstag werden zwei Folgen um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Parallel dazu stehen die Folgen außerdem bei Wow und über Sky Q zum Streamen bereit.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.