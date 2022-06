Gratris Stream auf RTL+ von der „Rotkäppchen Nacht der Chöre“

Anzeige

Im musikalischen Show-Format „Rotkäppchen Nacht der Chöre“ interpriert der Deutsch-Pop-Liedermacher Joris zusammen mit dem verschiedenen Chören, Sängerinnen und Sängern seine bekanntesten Songs neu. Auf RTL+ lässt sich das Event gratis im Stream anschauen.

Das Event fand auf der Bühne im Lichthof der Sektkellerei in Freyburg statt. Alle teilnehmenden Chöre wurden aus hunderten Bewerbern ausgewählt. Moderatorin Johanna Klum begleitete die Zuschauer durch den Abend. Vom 22. Juni bis zum 19. Juli ist die „Rotkäppchen Nacht der Chöre“ mit Liedermacher Joris kostenfrei bei RTL+ im Stream zu sehen. Der Popmusiker performt seine Songs zusammen mit dem Berliner Kneipenchor, dem Mainevent-Chor aus Frankfurt und den zwanzig Sängern des neuformierten Blind Date Chors 2022. Zusätzlich gibt es auch persönliche Einblicke in die Hintergrundgeschichten der beteiligten Musiker.

Laut Dieter Falk, dem musikalischen Leiter der „Rotkäppchen Nacht der Chöre„, ist genügend Vielfalt geboten, unter anderem von Rap bis Heavy Metal. Die Marke Rotkäppchen will diversen Chören, Sängerinnen und Sängern aus Deutschland die Möglichkeit bieten, mit bekannten Musikern auf der Bühne zu stehen. In den vorherigen drei Events führten so bereits die Band Revolverheld, Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding in Freyburg ihre Lieder in neuer Form auf. Seit 2021 sind die musikalischen Auftritte als TV-Format verfügbar.

Quelle: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Bildquelle: df-rk-ndc: Rotkäppchen-Mumm