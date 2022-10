Interaktive-Gameshow mit Vanessa Mai, Sido und Sascha: „Stream & Scream“ heute bei Joyn

Anzeige

Die interaktive Gameshow „Stream & Scream“ schickt sechs Prominente auf einen post-apokalyptischen Rummelplatz. Ab heute kann das Event kostenlos und exklusiv auf Joyn verfolgt werden.

In diesem Jahr schickt die Streaming-Plattform Joyn in Zusammenarbeit mit Fanblast sechs prominente Kandidaten auf das Horror-Event „Traumatica“: In der interaktiven Gameshow „Stream & Scream“ stellen sich die beiden Twitch-Gesichter Jens Knossalla alias Knossi und Trymacs live verschiedenen Aufgaben. Dabei werden sie von Sängerin Vanessa Mai, Rapper Sido sowie Sascha von unsympathisch_tv und Manny Marc (bekannt auf Instagram) unterstützt. Zuschauer können das Geschehen und Show-Inhalte live auf fanblast.com beeinflussen. Die Live-Show „Stream & Scream“ ist heute, am 6. Oktober, ab 19 Uhr kostenlos und exklusiv auf Joyn zu sehen.

Über die Gameshow-Inhalte kann live abgestimmt werden

Die Kandidaten der interaktiven Horror-Gameshow „Stream & Scream“ erleben auf dem Event-Gelände des „Traumatica – Festival of Fear“ eine Art post-apokalyptischen Rummelplatz. Makabre Clownsfratzen verstecken sich in der Dunkelheit, Untote sowie andere Kreaturen streifen durch die Nacht und individuell gestaltete Labyrinthe müssen durchforstet werden. In zwei Dreierteams, angeführt von den Teamleadern Knossi und Trymacs, werden die Aufgaben mit Live-Publikum bestritten.

