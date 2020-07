„Hanna“: Actionthriller von Amazon Prime ab heute mit Staffel 2

Anzeige

Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich eine außergewöhnliche Frau auf eine gefährliche Reise, die jetzt fortgeführt wird.

Das Amazon Original „Hanna“ geht heute in die zweite Runde: Am Ende der ersten Staffel wurde Hanna (Esmé Creed-Miles) klar, dass das Utrax-Programm eine ganze Reihe an hochqualifizierten Teenagern hervorgebracht hat, die kurz davorstehen, in die tödliche „zweite Phase“ ihrer Entwicklung zu starten. In den neuen Episoden riskiert Hanna nun ihre Freiheit, um ihre Freundin Clara (Yasmin Monet Prince) aus den Fängen des Utrax-Programms zu befreien, das mittlerweile von John Carmichael (Dermot Mulroney) und seinem Stellvertreter Leo Garner (Anthony Welsh) geleitet wird. Ausgerechnet ihre frühere Nemesis hilft der jungen Frau: Die CIA-Agentin Marissa Wiegler (Mireille Enos) versucht sowohl sich selbst als auch Hanna vor der skrupellosen Organisation zu schützen, der sie einst vertraut hat. Als Hanna tiefer in die trügerische Welt der Einrichtung „The Meadows“ eintaucht, trifft sie auf andere wie sie, darunter Sandy (Aine Rose Daly) und Jules (Gianna Kiehl). Sie beginnt, ihre Rolle im Utrax-Programm für Elitekämpfer zu hinterfragen – und damit auch, wo sie wirklich hingehört.

Die Serie basiert auf dem gefeierten Film von Joe Wright aus dem Jahr 2011. Seit heute ist Staffel 2 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Prime-Mitglieder können die acht neuen Episoden in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung streamen.