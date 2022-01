Harry Potter Anniversary jetzt auch auf Deutsch bei Sky

Anzeige

In „Harry Potter 20th Anniversary: Back to Hogwarts“ kehren die Darsteller der Fantasy-Reihe nach Hogwarts zurück. Jetzt ist das Special auch auf Deutsch verfügbar.

Das Retrospektive-Special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ lädt die Fans laut Sky auf eine magische Reise durch eine der beliebtesten Filmreihen aller Zeiten ein, bei der Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und andere geschätzte Darsteller und Filmemacher aus allen acht Harry Potter-Filmen zum ersten Mal zusammenkommen, um das Jubiläum von „Harry Potter und der Stein der Weisen“, des ersten Films der Reihe zu feiern.

Weitere ehemalige Darstellerinnen und Darsteller, die sich der Hommage angeschlossen haben, sind Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, Produzent David Heyman und die Filmemacher Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell und David Yates.

Seit Neujahr ist das HBO-Max-Special in der englischen OV verfügbar, am 29. Januar erscheint die deutsche Synchronfassung bei Sky. Daneben kann auch das von Helen Mirren moderierte Quiz „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“ in OV und mit Untertiteln abgerufen werden. Am 27. Februar erscheint die deutsche Fassung der Show. Zudem bieten Sky und Sky Ticket alle acht Filme der kultigen Fantasy-Saga an.

Quelle: Sky Deutschland

