HBO Konzert-Special ab heute bei Sky

Anzeige

Stadiongig eines Weltstars: Das HBO-Konzert-Special „The Weeknd: Live at SoFi Stadium“ ist ab heute Nacht bei Sky verfügbar.

Anzeige

In der Nacht von Montag auf Dienstag, um Punkt 0 Uhr, ist das einzigartige Konzert-Special „The Weeknd: Live at SoFi Stadium“ von HBO über Sky Q und auf dem Streamingdienst Wow verfügbar. Das Konzert-Special ist aus dem SoFi-Stadion in Los Angeles und wurde 2022 während der ersten Etappe der „After Hours Til Dawn Tour“ in den USA aufgezeichnet und zeigt den Sänger, wie er die Hits aus seinen letzten Studioalben „After Hours“ und „Dawn FM“ performt.

HBO-Konzert-Special: Über anderthalb Stunden Live-Unterhaltung vom Feinsten

Vor ausverkauftem Haus in Los Angeles bringt The Weeknd seine Fans mit einem besonders intimen Konzertauftritt ganz nah an sich heran. „The Weeknd: Live at SoFi Stadium“ wurde filmisch eingefangen, um die Zuschauer direkt auf die Bühne und ins Publikum zu bringen und ihnen einen Platz in der ersten Reihe bei der aufregenden 95-minütigen Setlist des Künstlers – einschließlich der Top-Hits „Starboy“, „Blinding Lights“, „Can’t Feel My Face“, „I Feel It Coming“ und mehr – zu bieten.

The Weeknd: Live At SoFi Stadium © Sky Deutschland / 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Über „The Weeknd: Live at SoFi Stadium“:

Mit faszinierenden Tänzern, spektakulären Lasern und explosiver Pyrotechnik bringt The Weeknd (Gewinner von vier Grammy Awards, 20 Billboard Music Awards, sechs American Music Awards und einer Emmy-Nominierung) vor der mit Spannung erwarteten Hauptrolle des Schauspielers in der kommenden HBO-Original-Dramaserie „The Idol“ das Haus und das Wohnzimmer zum Beben.

„The Weeknd: Live at SoFi Stadium“ wird von Micah Bickham inszeniert, von The Weeknd performt und von Contrast Films produziert; Executive Producer sind The Weeknd, La Mar C. Taylor, Jordy Wax und Micah Bickham; Co-Executive Producer ist Aaron Cooke.

Quelle: Sky

Bildquelle: The Weeknd: Live At SoFi Stadium: Sky Deutschland

Konzert: © Melinda Nagy - stock.adobe.com