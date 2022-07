„The Idol“: Erster Trailer zu HBO-Show mit Tochter von Johnny Depp

Anzeige

Der Streamingdienst HBO hat einen ersten Trailer zu der neuen Serie mit R&B-Popstar The Weeknd und Lily-Rose Depp veröffentlicht.

Anzeige

„The Idol“ soll „die schäbigste Geschichte in ganz Hollywood“ erzählen, heißt es in roten Großbuchstaben in dem anderthalb-minütigen Clip. Zu sehen sind Bilder, die viel Sex, Drugs und Rock’n’Roll zeigen. „Mehr, mehr, mehr, Orgie“, sagt passend dazu die Stimme einer Frau.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Berichten zufolge soll die Serie von The Weeknd und Sam Levinson produziert werden, dem Erfinder der HBO-Erfolgsserie „Euphoria“ (zu sehen bei Wow). Demnach soll es um die komplizierte Liebesgeschichte eines Club-Eigentümers und Selbsthilfe-Gurus (The Weeknd) und einer Popsängerin (Lily-Rose Depp) gehen.

Lily-Rose Depp ist die Tochter von Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Vanessa Paradis. Der kanadische Popstar Abel Tesfaye alias The Weeknd brachte zu Jahresbeginn sein fünftes Album „Dawn FM““ heraus.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Quelle: dpa; Redaktion: Richard W. Schaber